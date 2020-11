En el Día Mundial de la Diabetes se buscará concientizar sobre la enfermedad de manera virtual

En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora hoy desde el área de Salud se buscará concientizar sobre la enfermedad con consejos y recomendaciones que se difundirán a través de la página Web y las redes sociales de la Municipalidad.

Debido a la pandemia de Covid-19 no se podrán concretar las actividades habituales y la campaña de concientización se desarrollará de manera completamente virtual.

“Este año el foco estará puesto en la enfermería que es muy importante para ayudarnos a cuidar a los pacientes diabéticos y agregamos una serie de consejos para el cuidado del pie diabético y la salud en los pacientes diabéticos en general”, comentó la Dra. Silvina San Juan.

La médica endocrinóloga señaló que “en este contexto de pandemia hemos tenido pacientes que han demorado la consulta en el momento oportuno y por ahí se sufren complicaciones más severas”.

Sobre el cuidado de la enfermedad la profesional explicó que “tiene tres o cuatro patas importantes: la educación del paciente diabético en forma integral, tener una alimentación saludable (lo único que no se consume son azúcares simples), la actividad física y la medicación”.

También enumeró los síntomas de la diabetes: “Tener más sed que la habitual, orinar más de la cuenta, que uno se tenga que levantar de noche a orinar cuando normalmente no lo hacía y tomar mucho líquido”.

Desde 1991

El Día Mundial de la Diabetes se celebra desde 1991, promovido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que crearon esta campaña mundial ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo.

La fecha del 14 de noviembre se escogió porque coincide con el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921.

En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes.

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña de concienciación sobre la diabetes más importante del mundo. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.