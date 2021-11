En el CAPS Ramón Carrillo comienza a aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla

La Subsecretaría de Salud, a través del área de Vacunación del Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana, informó que en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ramón Carrillo (Rivadavia y Emiliano Sáez) se pone en marcha la campaña de vacunación para prevenir la fiebre amarilla.

Las personas interesadas deberán sacar turno previamente, comunicándose de lunes a viernes de 8 a 12 horas a los teléfonos de la Dirección de Salud Comunitaria que funciona en el CAPS Ramón Carrillo: (2392) 41-0333/ 15-612582.

“Se reanuda la vacunación contra la fiebre amarilla y va a haber un consultorio en el CAPS Ramón Carrillo; en principio habrá un consultorio mensual, pero si hace falta y en función de la demanda se extenderá a uno o dos consultorios en el mes”, comentó la jefa del área de Vacunación del Hospital, Dra. María Teste.

Reglamento Internacional

Acerca de la importancia de la campaña, Teste explicó que “la fiebre amarilla es una enfermedad que está dentro del Reglamento Sanitario Internacional, va con un certificado de validez internacional que se utiliza para ingresar a ciertos países que lo requieren dentro de su nómina”.

Asimismo informó que “hay dos instancias para las cuales se recomienda la vacunación para fiebre amarilla, una es cuando uno viaja a países donde hay riesgo de contagiarse, como puede ser el caso de Brasil, y si bien Brasil no te pide obligatoriamente el certificado se recomienda su vacunación, y hay otros países donde para poder ingresar se lo solicita, como medida de protección para el paciente y para corroborar que la persona no lleve la enfermedad a ese país”.

En este sentido Teste señaló que “lo ideal es inmunizarse 14 días antes del viaje, por eso si alguna persona tiene planificado viajar a una zona donde hay riesgo de contagio de fiebre amarilla o tiene previsto trasladarse a algún país que lo solicite como requisito para ingresar, que lo planifique con anticipación”.

Acerca del pedido de turnos, Teste dijo que “se deben pedir a los teléfonos del CAPS Ramón Carrillo y se va conformar un listado para luego citar a los vecinos en un horario particular para que puedan vacunarse y recibir el certificado internacional, que es importante guardarlo porque la vacuna se aplica una sola vez en la vida”.