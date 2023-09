Empleados de comercio cobrarán el bono de $60.000

La titular del Centro de Empleados de Comercio de Trenque Lauquen, María Luján Persani, se refirió al bono de 60 mil pesos pagadero en dos veces impulsado por el Estado nacional y señaló que los trabajadores del sector lo cobrarán tras llegar a un acuerdo con las cámaras empresariales de la actividad.

Sin embargo, y más allá de considerarlo una buena noticia, la dirigente sindical se mostró cauta ya que sostuvo que todavía no se sabe como se incluirá esa suma a los acuerdos paritarios del sector.

En dialogo con La Opinión, Persani confirmó que “los 60 mil pesos del bono dispuesto por decreto por el Estado nación se pagan. Es algo que ya está acordado y se van a tomar a cuenta de los próximos acuerdos que haga comercio por paritarias con las cámaras empresarias del sector”.

Preocupados

Sin embargo, la dirigente sindical señalo que “yo, al igual que muchos otros dirigentes, estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar ni cuándo vamos a acomodar eso del bono. Es decir, no sabemos cómo esa suma se va a incorporar a las paritarias. Quizás se conversa y se llega a un acuerdo. Pero, por el momento, no sabemos cuándo vamos a volver a cobrar estos aumentos que ya estaban pactados o como ira a quedar la situación”.

Modalidad

Además, Persani reiteró que “por ahora se pagan estas dos sumas fijas de 30 mil pesos en los meses de septiembre y octubre para los que trabajan 8 horas y para los que trabajan menos de 8 horas la suma es proporcional. Y después, a medida que transcurra el tiempo, vamos ver que sucede con este bono, si se incorpora a futuros acuerdos o como continua esta situación”. n