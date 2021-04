Emotivo homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas

La Municipalidad de Trenque Lauquen junto a la Escuela Secundaria 11 realizaron ayer el acto oficial por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, que tuvo lugar en la Plazoleta Marineros del Crucero General Belgrano con una asistencia reducida debido a las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.

El Intendente municipal interino, Esteban Vidal, encabezó el acto del que también participaron los concejales Francisco Recoulat y Adriana Velázquez; el presidente del Consejo Escolar, Augusto González; la Jefa Distrital de Educación Estatal, Alejandra Marino; la Inspectora de Educación Secundaria, Beatriz Conesa; el director de la Escuela de Educación Secundaria n° 11, Julio Velázquez; la directora de Educación, Patricia Muñagorri; el director de Higiene Urbana, Néstor Cóccaro; y la coordinadora de Jardines Maternales del Municipio, Yanina Luján.

También se encontraban presentes los ex combatientes de Malvinas Raúl Dardenne (acompañado por su familia), familiares de Mario Castelló y Daniel Altimira, (convocado no reconocido), además de la Fortinera Trenquelauquenche Cristina Goires y de la historiadora Haydeé Merino. No pudieron asistir aunque también se los reconoció en el acto, los ex combatientes Martín Toledo y Javier Velázquez.

El Intendente interino Vidal y los ex combatientes y familiares colocaron una ofrenda floral en el monolito que recuerda a los marineros del Crucero General Belgrano, para luego realizar un minuto de silencio en homenaje a los veteranos y caídos. Y para culminar este pasaje emotivo del acto y unidos por un mismo sentimiento se cantó la “Marcha a las Malvinas”.

En conmemoración a esta fecha y repensando el significado de defender la Patria, la comunidad educativa de la Secundaria 11 realizó además un pequeño homenaje a los héroes de Malvinas con un video y una canción que identifica a los argentinos y que puede compartirse a través de las redes sociales de la Municipalidad.

Proyecto

“Estamos muy orgullosos como escuela y desde lo personal de ser parte de este homenaje a los ex combatientes de Malvinas por todo lo que significa esta fecha tan importante en nuestra historia argentina y latinoamericana y como hoy seguimos adelante en esta lucha inclaudicable como sociedad argentina de la recuperación de nuestras Islas”, comenzó diciendo el director de la Escuela Secundaria 11, Julio Velázquez.

Tras recordar las circunstancias históricas y políticas que marcaron el desarrollo del conflicto bélico Velázquez apeló a seguir luchando por las Islas Malvinas y destacó el coraje de los ex combatientes.

Además, como parte de su discurso, comentó que “en la escuela, en la orientación de Ciencias Sociales y en el turno tarde se está trabajando para presentar un proyecto en el Concejo Deliberante Juvenil para la realización de un busto” en reconocimiento al valor, la entrega y el coraje de aquellos valientes que defendieron nuestra Patria en Malvinas para que sea colocado en la plaza principal de la ciudad.

A continuación, Velázquez hizo entrega de un humilde pero cálido pergamino a ex combatientes, familiares y convocados no reconocidos.

Mural

Durante los días previos a este nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se realizó una restauración y puesta en valor del mural que se encuentra emplazado en la plazoleta y que lleva el nombre de los Marineros del Crucero General Belgrano.

El profesor Germán Villamor y los alumnos del taller de muralismo de la Escuela Municipal fueron quienes llevaron adelante este trabajo.

En este tramo del acto se recordó que en el año 2016, el docente con otro grupo de alumnos ya había realizado un trabajo de restauración que fue inaugurado el 23 de julio de 2016. En esa oportunidad un grupo de vecinos habían manifestado en reuniones y charlas espontáneas la necesidad de recuperarlo.

Durante el acto también se recordó que la plazoleta fue construida gracias al esfuerzo, la insistencia y el trabajo sostenido de un grupo de vecinos, durante la gestión del Dr. Jorge Alberto Barracchia.

La fortaleza y las convicciones del vecino “Tito” Álvarez hicieron que la idea se materializara rápidamente, y gestiones personales que realizó en Bahía Blanca hicieron que una parte del ancla del crucero se depositara en este lugar.

Con el tiempo en el año 2002, un grupo de alumnos de la modalidad de Ciencias Sociales del ex Colegio Nacional junto con la profesora Mónica Martos empezaron a pensar y a darle forma a un boceto donde la temática era la guerra de Malvinas y, en ese marco, el hundimiento del Belgrano. Posteriormente, la Profesora María Balladares acompañó y orientó a ese grupo de alumnos para materializar el mural.

Cuenta pendiente

Para culminar el acto, la coordinadora de los Jardines Maternales, Yanina Luján pronunció unas palabras. En su mensaje la funcionaria remarcó que “(las Malvinas) interpelan constantemente recordando que son una cuenta pendiente del pueblo y la Nación argentina”.

Y agregó: “Como todos los años, esta fecha es la oportunidad para honrar la memoria de los caídos en Malvinas y es momento para honrar a quienes lograron sobrevivir; los veteranos y ex combatientes en la guerra”, entre otros conceptos.