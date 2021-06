Emotivo homenaje a Abel Taybo en el HCD

Acompañado de familiares, amigos y músicos locales, el artista Abel Taybo recibió ayer la copia del Decreto 2062/21 que lo declara “Personalidad destacada del Distrito de Trenque Lauquen”.

Fue en el marco de un acto sencillo pero muy emotivo, y cargado de anécdotas que sirvieron para repasar una exitosísima carrera de más de medio siglo, que incluyó participación en importantes espectáculos internacionales con figuras de renombre, composiciones musicales, su incursión en las letras, y la organización de espectáculos que marcaron una huella imborrable para la cultura local y nacional.

El acto se realizó en las escalinatas del Concejo Deliberante, estuvo presidido por el titular del cuerpo legislativo Alberto Rodríguez Mera, autor del proyecto junto con las concejales Mónica Estévez y Mariel Jordán, que fueron las encargadas de entregarle el decreto. Antes, el músico y compositor Orlando Moro le dio un toque más personal al reconocimiento, contando historias que vivieron juntos arriba del escenario pero destacando principalmente las virtudes artísticas del homenajeado y marcando “un antes y un después de Tabo”, para el camino musical de los artistas locales.

Emocionante

Taybo contó que se acercó a la música en su adolescencia, pero entonces le gustaba escuchar tango y jazz. Y comenzó a cantar y tocar empujado principalmente por sus amigos que ya vislumbraban sus cualidades artísticas.

El músico también recordó cuando comenzó a leer más, “a ver y conocer qué pasaba con la poesía y con los relatos”, y fue así que comenzó a escribir sus propias letras.

Y también hizo mención a un momento doloroso de su vida. Fue posiblemente el pasaje más emotivo de su intervención. “Esta pandemia me ayudó, aunque parezca una paradoja. Yo ya estaba en pandemia, cuando falleció mi señora me quedé solo. No creía en eso que dicen algunos grandes autores, que de un gran dolor salen sentimientos o talentos escondidos. Y a mí sí me ocurrió. Y empecé a escribir, sobre todo por el dolor. Todo lo que van a leer de mí en los primeros tiempos habla de mi relación con Olga, lo que viví, todas las cosas lindas que me pasaron. Después va pasando el tiempo, el dolor no pasa, pero se va aplacando y le empecé a escribir a otra realidad.

Más adelante alentó a la gente a seguir siempre mirando hacia adelante, estudiando, y animándose a realizar aquello que siempre quiso ser o hacer, sin importarnos la edad.

Y le pidió a todos que sean más solidarios. También que se dejen atravesar por el arte que “nos hará mejores personas”. Y confió en que en pocos meses se terminará la pandemia. Para ese día, convocó a todos los trenquelauquenses a reunirnos, sacarnos los barbijos “y hacer una gran fogata para celebrar la vida”.