Elon Musk habló de Milei y el presidente electo le respondió: “Necesitamos hablar”

El presidente electo Javier Milei respondió a un posteo del empresario sudafricano Elon Musk, quien había publicado en X (antes Twitter) un video en el que se ve al futuro mandatario explicando ideas sobre la igualdad y la libertad, y lo invitó a “hablar”.

“We need to talk, Elon”, escribió el líder de La Libertad Avanza contestando a una publicación de Musk en la red social antes conocida como Twitter.

El video, extraído de una entrevista a Milei del periodista Jorge Asís, muestra al mandatario electo citando a diversos teóricos sobre la cuestión de la libertad y la igualdad.

— Javier Milei (@JMilei) December 5, 2023