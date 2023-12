Ellos también lo sufren

No hace falta decir que los animales también sufren las altas temperaturas. No obstante, por más que se trate de un aspecto del verano que conoce todo el mundo, no siempre se tiene en cuenta a la hora de protegerlos del calor intenso.

Por esa razón, es necesario recordar tres acciones fundamentales para su cuidado durante la época estival: En primer lugar, es importante mantener a nuestras mascotas hidratadas todo el tiempo y que siempre tengan acceso a agua fresca y limpia. También se recomienda no sacarlas a pasear cuando haga mucho calor, usualmente estas horas son entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Por último, es necesario para nuestros animales contar con un lugar fresco y bien ventilado para descansar. De esta manera, estos seres que tanto queremos vivirán mucho mejor un periodo que puede ser tan hermoso como sofocante.