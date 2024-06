Elisa Carrió aseguró que será candidata en 2025 y sorprendió con una comparación

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que será candidata a senadora en 2025, sorprendió al comparar a Javier Milei con Cristina Fernández de Kirchner y se mostró preocupada por el crecimiento del fenómeno de los “pibes libertarios”.

Entrevistada en LN+, dijo que Milei “no tiene” vocación republicana. Y añadió: “Él es anarcocapitalista. En consecuencia, el Estado está para ser destruido. Macri tampoco era republicano. La republicana era yo. Pero había una coalición que ponía límites. No creo sinceramente que la Argentina sea republicana, la Argentina es peronista. Desprecia la ley”, analizó.

Sobre su intención de obtener un escaño en la Cámara alta, explicó: “Hay que anticiparse lo antes posible. Voy a ser candidata por la CC. No me gusta esa forma de hacer política de Juntos por el Cambio. Yo construí JxC, peleé para que seamos mejores, para que no haya dinero espurio en la campaña, para que no haya acuerdos transversales por abajo”.

Asimismo, opinó sobre el fenómeno de los jóvenes libertarios tanto en la Argentina como en el mundo. “Va a haber cada vez más, esto es un fenómeno mundial. Cuando las sociedades contemporáneas empiezan a tener lo que se llama superavitarios, gente que no encuentra trabajo, chicos de 14 o 15 años que no tienen una buena escolarización… Cuando vos al chico no le das lengua, matemática e historia sin ideologizar, el chico no puede entender. Estas son las pruebas. Y cuando un chico no puede entender, justamente lo que pasa es que va en contra de todo”, concluyó.

En otro tramo de la entrevista, Carrió sostuvo que en base al lenguaje demostrado por el presidente y la expresidenta se podría trazar un paralelismo que significa una continuidad de mandatos.

“El lenguaje del presidente, que es de un carácter insultantemente, creo que viene por ausencia de carácter materno. ¿Por qué el guarango es exitoso y famoso? Ortega y Gasset decían que ser guarango es una mezcla de ignorancia y megalomanía. Un megalómano es alguien que tiene una alta consideración de sí mismo, al punto de que todo lo que dice es a nivel mundial”, definió la fundadora de Coalición Cívica.

“Hay una continuidad histórica. Es el discurso de Cristina gritándonos. En un momento sos progre para él, y en otro sos de derecha para ella. Cuando estás en el extremo del lenguaje y no podés reflexionar. O moderamos el lenguaje o vamos a una guerra civil”.

Más tarde, se refirió a la crisis económica que atraviesa el país y apuntó: “Estamos con una capacidad instalada del 50%”. “Están vendiendo una ilusión. Milei mintió, dijo que iba a dolarizar. Por eso se fue la inflación tan lejos, porque si ganaba, el dólar estaría en $2000. De alguna manera, se stockeó en los sectores intermedios a $1500. Esto es lo que está haciendo bajar la inflación ahora, porque están llenos de stock”.

“En la cadena de producción, primero se fabrica, después los intermediarios, y luego la venta al público. El intermediario se stockeó a costo del fabricante en diciembre y noviembre, cuando se cambiaban los precios. Después hubo inflación y se vendió a $1000, porque el dólar estaba a $1000. Y ahora se está vendiendo a $1000, por eso no hay inflación. Pero cuando el fabricante ofrece, dicen que están super stockeados. Entonces el fabricante pone a los empleados en licencia o los echa. Estamos en una crisis de mediana y pequeña empresa, terrible”, finalizó. (DIB)