Elevaron a juicio la causa por violencia de género de un trenquelauquense en La Plata

El titular del Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata, Guillermo Atencio, hizo lugar al pedido de la fiscal Mariana Ruffino y elevó a juicio la causa contra Facundo Caldiero, de 38 años, propietario de la emisora Sonido Selecto. El hombre, oriundo de Trenque Lauquen, está acusado de “lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, daño y amenazas, todo ello en concurso real” contra su ex pareja Mariana Cerchiara.

Según la investigación, se encuentra acreditado que, en horas de la noche del 8 de junio de 2019, en el interior de un domicilio de calle 4 entre 63 y 64, el imputado “ofuscado con su pareja, con quien lo uniera en una relación enmarcada en su contexto de violencia de género, la agredió físicamente propinándole –entre otros- un golpe de puño en el labio, provocándole lesiones que a la postre fueron calificadas como de carácter leve”, sostuvo la fiscal.

En este sentido, la profesional describió que el acusado continuó con sus agresiones hacia la dueña de la agencia de modelos Las Evas, al señalar que Caldiero “le arrojó su celular contra la pared, rompiéndolo a la vez que le profería amenazas, afirmando: Sos un asco, además sabés que te merecés que te cag… a trompadas porque me cag… la noche; te hice una pregunta y no me hablaste, así que por eso te merecés que te mate a trompadas”.

Golpeada y encerrada

“Y ahora, ¿cómo vas a hacer para llamar y pedir ayuda si estás incomunicada, si estás encerrada acá conmigo? Estás jugando con la muerte, ¿sabés?”, citó la fiscal en el requerimiento. En su declaración, Cerchiara dijo que su ex novio es una persona muy celosa, que consumía drogas y logró jaquearle todas sus redes sociales desde varios dispositivos, y que desde que ella conoció a Caldiero este se encuentra en tratamiento psicológico, por lo cual la misma especialista que lo trata lo deriva a una psiquiatra por sus adicción al alcohol y las drogas.

De acuerdo con lo manifestado por la denunciante a través de su abogado, Darío Saldaño, su ex fue diagnosticado como “cocainómano con trastorno de ansiedad generalizado”.

Además, la mujer contó que en una ocasión el imputado le dijo: “Te voy a matar y después me mato”; y que en otra oportunidad le propinó patadas y cachetadas mientras la amenazaba de que iba a violarla junto a varios de sus amigos. “Tomándola (a Cerchiara) de la boca y apretándola, (el sujeto) le decía: Robledo Puch es un poroto al lado mío”, destacó Ruffino.

En una ocasión, “Caldiero se subió al balcón desde el octavo piso, soltándose las manos de la baranda mientras refería: ¿Ves? Mirá cómo estoy, ¿te importo si me tiro?, para luego tomar un bidón de cinco litros de alcohol y un encendedor, dirigirse al baño y referir: Ahora me prendo fuego adentro de la bañadera”, relató la fiscal de acuerdo con lo denunciado por Cerchiara. La misma recordó que el dueño de la radio también la siguió una noche y amenazó con prenderla fuego en una estación de servicio. (Fuente .Diario Hoy de La Plata).