Electricidad Gómez, una referencia en el rubro que tendrá un nuevo local

Pasaron más de tres décadas y media desde que Electricidad Gómez comenzó a dar sus primeros pasos ofreciendo, en primer lugar, materiales eléctricos domiciliarios. Hoy, a poco tiempo de cumplir 37 años desde su fundación (será el próximo 3 de agosto) este reconocido comercio local se ha convertido en toda una referencia en el rubro que no ha dejado de crecer incorporando nuevos productos y, próximamente, inaugurando un nuevo y espacioso local.

La Opinión dialogó con Ana María Romano, una de sus propietarias, quien repasó la historia del comercio y adelantó detalles de la nueva ubicación que el mismo tendrá en los próximos meses. “Este es un proyecto que tuvo mi marido, Daniel Gómez, quien es electricista y tuvo siempre la idea de abrir un negocio –recordó-. Empecé yo sola sin entender nada, soy docente, nada que ver con este rubro, y fui aprendiendo, los electricistas me enseñaron y me ayudaron. Primero el lugar era chiquito, luego lo extendimos hacia atrás, después sacamos el garaje y se agrandó para ese lado también”, dijo antes de agregar que “ahora, como ya no da más, nos vamos a mudar próximamente a un espacio más grande, en estos momentos estamos proyectando el traslado. En el nuevo espacio, ubicado en San Martín al 1500, estará toda la parte de atención al público que es mucho más grande que este lugar y todo el depósito que ya se está usando, nuestros empleados van y vienen buscando y trayendo mercadería. El acondicionamiento del nuevo lugar ya está bastante avanzado”.

n Productos

Romano comenta que en esos primeros tiempos del comercio “se empezó a ofrecer materiales eléctricos sobre todo domiciliarios, nada de iluminación. Pero hace ya años que hemos apuntado a toda la parte industrial, se incorporaron bombas, motores, también trabajamos paneles solares. En un momento también se incorporó todo lo que es iluminación, empezamos con lo básico y de a poquito empezó a crecer”.

Cabe señalar que la clientela de este comercio no es sólo de Trenque Lauquen sino también de toda la zona. “Le vendemos a municipalidades, a la de Trenque Lauquen y también de la zona. Hoy además vendemos muchos productos para varios edificios eléctricos que hay en la ciudad que se construyeron cuando el tema del gas estaba frenado”, comentó.

n Contextos

Si bien desde sus comienzos Electricidad Gómez pudo mantener su volumen de venta, en la pandemia de Covid-19 la actividad se frenó mucho. “Tuvimos que estar cerrados, los empleados de las fábricas trabajaban más desde sus casas, entonces se dificultaba la comunicación para solicitar productos, fue todo bastante complicado. Pero las obras no se frenaron mucho y hoy por suerte se siguen haciendo”.

Respecto de cuál es la repercusión de los constantes movimientos del dólar, la entrevistada explicó que “repercute mucho de la misma manera que repercute el cambio de gobierno cuando todos están a la expectativa. Incluso cuando se dieron las últimas devaluaciones hubo fábricas que no vendían hasta que se acomodara todo. Así pasa siempre, cuando el dólar comienza a dispararse se suspenden enseguida las ventas. Pero nosotros tenemos la política de nunca aumentar ‘por las dudas’. Hace 37 años que estamos, tenemos los mismos proveedores y una conducta tanto con los proveedores como con los clientes a quienes siempre agradecemos porque confían en nosotros. Eso es fundamental”.