El vóley juega desde esta noche

En los gimnasios del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo y de la Escuela Técnica se empieza a jugar la Liga Femenina de Vóley con la presencia de 12 equipos. Será en dos zonas con partidos desde las 20.30 horas.

Para los hombres, el certamen iniciará el sábado.

Repasamos el fixture oficial con sus cincos fechas de fase regular y la programación para semifinales y final. Son tres copas la que se ponen en juego, la Copa de Oro, que será disputada por los dos primeros equipos de cada zona; la Copa de Plata, por la que jugarán las semis los terceros y cuartos de cada zona; y la Copa de Bronce, que disputarán los quintos y sextos de cada grupo.

La primera fecha es hoy, en el Polideportivo, a las 20.30, horario en que jugarán Progreso contra Unión de Tres Lomas “B” y Argentino “B” ante el CEF Nº 18 “A”; y desde las 22.15, Argentino “A” contra el CEF Nº 18 “B” y Monumental contra el CEF Nº 14 de Garré. Y en la Escuela Técnica, a las 20:30 el duelo entre el CEF Nº 33 de Carlos Tejedor contra Bicentenario y a las 22.15 el partido entre Unión de Tres Lomas “A” y Barrio Alegre.

Más partidos

Así sigue, el viernes 14 de abril, el certamen con la segunda fecha, en el Polideportivo, a las 20:30, Barrio Alegre vs. CEF N° 33 y CEF N° 104 vs. Unión de Tres Lomas “A”. A las 22.15, Bicentenario vs. Monumental y CEF Nº 18 “B” vs. Unión de Tres Lomas “B”. Y en la Escuela Técnica, a las 20:30, CEF Nº 18 vs. Argentino “A” y a las 22.15, Progreso vs. Argentino “B”.

En la tercera fecha, pautada para el viernes 28 del corriente mes, en el Polideportivo, a las 20:30, Unión de Tres Lomas “A” vs. Monumental y Argentino “A” vs. Progreso; y a las 22.15, CEF Nº 18 “B” vs. CEF Nº 18 “A” y Barrio Alegre vs. Bicentenario; y en la Escuela Técni ca, a las 20:30, CEF Nº 33 vs. CEF Nº 104 y a las 22:15, Argentino “B” vs. Unión de Tres Lomas “B”.

El cuarto capítulo será el viernes 12 de mayo, en el Polideportivo, a las 20.30, Monumental vs. CEF Nº 33 y CEF Nº 104 vs. Barrio Alegre y a las 22:15, Progreso vs. CEF Nº 18 “B” y CEF Nº 18 “A” vs. Unión de Tres Lomas “B” y en la Escuela Técnica, a las 20:30, Bicentenario vs. Unión de Tres Lomas “A” y a las 22:15, Argentino “B” vs. Argentino “A”.

Y la quinta fecha, el 2 de junio, en el Polideportivo desde las 20:30, Argentino “A” vs. Unión de Tres Lomas “B” y CEF Nº 18 “A” vs. Progreso; y a las 22:15, CEF Nº 18 “B” vs. Argentino “B” y Monumental vs. Barrio Alegre; y en el gimnasio de la Escuela Técnica, Bicentenario vs. CEF Nº 104 y a las 22:15, CEF Nº 33 vs. Unión de Tres Lomas A.

Será el viernes 16 de julio la noche donde se jueguen las semifinales de las tres copas en juego y el viernes 30 junio las finales y los partidos por el tercer y cuarto puesto.