El Villegas se puso al día

Estos enfrentamientos habían quedado adeudados tras las lluvias del domingo anterior. Es por ello que este fin de semana la categoría B fue la única en entrar al campo de juego en la tarde del sábado.

Los enfrentamientos, como es habitual, se jugaron con gran marco de espectadores en las canchas del Polideportivo Municipal Poroto Abasolo.

Con respecto a los resultados finales, uno de los lideres es Despensa BG tras golear por 6 a 1 a Mecánica LB y el otro, Construcciones Ibáñez que venció por 2 a 1 a El Misil. Además, Marmolería Girard se impuso por 5 a 1 a Perfumería Mayo; el 2 a 0 en favor de Carnicería El Patita ante Lago Rojo y la victoria por 4 a 3 de La Esquina de Ana ante Liv Agroinsumos. La fecha tuvo también la igualdad en 1 entre Nutrien AG Solutions y TL Embragues; y de Consucer con Los Branca; además del 2 a 2 entre Pinturería MB y Autoservicio Bicentenario.

Tuvo fecha libre Inmobiliaria Corral.

La tercera

Para la categoría B así será su próxima fecha, la tercera del Oficial 2022: Autoservicio Bicentenario vs. TL Embragues; La Esquina de Ana vs. Nutrien AG Solutions; Inmobiliaria Corral vs. Mecánica LB;

Lago Rojo vs. Despensa BG; Carnicería El Patita vs. Pinturería MB; Los Branca FC vs. Liv Agroinsumos; Construcciones Ibáñez vs. Marmolería Girard y Consucer vs. El Misil. Tendrá fecha libre Perfumería Mayo.