“El trabajo del mecánico de hoy no tiene nada que ver con el de hace pocos años”

En el Día del Mecánico es imposible soslayar la visión que hoy se tiene sobre el trabajo mecánico del distrito y la región desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de Trenque Lauquen, el cual agrupa a los trabajadores de la industria del automóvil en la citada seccional.

Por esa razón, La Opinión dialogó con Edgardo Scaleza, secretario general de Smata Trenque Lauquen, quien brindó un panorama preciso sobre lo que ocurre hoy en la ciudad y en las localidades de la zona.

Él comentó: “Hoy la situación para el trabajador mecánico no está fácil a causa del panorama económico general, pero sobre todo por el índice inflacionario. Por supuesto que para todo el mundo no está fácil, no sólo para los trabajadores de los talleres o las agencias”, aclaró.

Estable

Consultado sobre cómo está el movimiento en la actividad mecánica en lo que respecta al distrito de Trenque Lauquen, el entrevistado comentó que “el movimiento está estable, el taller o la agencia que tiene personal trata de mantenerlo, pero después es difícil conseguir chicos para trabajar de mecánicos porque un chico hoy piensa sólo en cuánto va a cobrar y cuánto va a trabajar. Es decir, no se compromete con el oficio. Siempre hay trabajo, siempre algún taller necesita algún chico. Pero hoy la juventud está sólo en la postura de ‘cuánto voy a ganar y cuánto me van a hacer trabajar’. Eso complica la situación y también las posibilidades de brindar trabajo”.

Por otro lado, Scaleza comentó que “también (a los más jóvenes) hay que enseñarles todo cuando ingresan a un taller, no llegan bien preparados. Lamentablemente no hay cursos disponibles que formen a los más jóvenes. Nosotros ahora, si Dios quiere, para el mes de marzo y conjuntamente con el Patronato de Liberados vamos a ofrecer un curso para todos quienes quieran aprender el oficio de mecánico de motos. El Patronato se maneja con gente que está presa y que va a salir en libertad pronto. Entonces, a una parte de esa gente que sale sin nada se le da esa posibilidad que pueda salir con un oficio. En este caso, es la posibilidad de aprender mecánica de motos de 50 cilindradas”. “Nosotros estamos trabajando en ese proyecto y en otros, lo que pasa que otras seccionales más grandes tienen más posibilidades de organizar más cursos y más herramientas para ayudar al trabajador”, expresó.

Economía

En referencia a las expectativas sobre los resultados que pueden arrojar las próximas paritarias, el dirigente comentó que “no las manejamos nosotros, eso lo maneja la Central desde Buenos Aires. Nosotros tenemos paritarias cada tres meses porque nos dan un porcentaje de aumento que se va discutiendo, pero siempre vamos más bajo que la inflación, pero estamos cerca, no estamos tan lejos del índice inflacionario”.

Asimismo, agregó que “la situación, en general, no está fácil para nadie, no sólo para el trabajador mecánico”.

Tecnología

Respecto de cómo ha cambiado el oficio del mecánico en los últimos años a causa del inusitado avance tecnológico, el secretario general de Smata Trenque Lauquen comentó: “Ha cambiado muchísimo. Hoy tenés mucha tecnología y tenés que estar capacitándote permanentemente, hay mucha computadora, mucho sistema electrónico. El trabajo del mecánico de hoy no tiene nada que ver con el de hace pocos años y, mucho menos, con el mecánico de antes que arreglaba todo con alambre. Hoy se te queda un auto electrónico en la calle y no sabés qué tocarle. Por eso los chicos tienen que estar preparados. En las agencias grandes los mandan a hacer cursos, pero a un taller común se les complica, tienen que ir a los ponchazos y aprendiendo la electrónica. De todas maneras, si el patrón sabe o el jefe de taller cuenta con los conocimientos necesarios les van enseñando”.