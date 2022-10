“El títere no va a desaparecer porque tiene un vínculo con el espectador que es más fuerte que una pantalla”

La multifacética artista y profesora local comentó, en primer lugar, detalles de la obra “Varieté de ilusiones” del Grupo de Titiriteros del Teatro Gral. San Martín de CABA que podrá disfrutarse el próximo domingo en la ciudad. Por otro lado, dio a conocer un interesante proyecto en el que se encuentra trabajando junto a la Municipalidad para crear, a futuro, una Escuela de Títeres en Trenque Lauquen.

El próximo domingo llegará a Trenque Lauquen la obra “Varieté de ilusiones” a cargo del grupo estable de titiriteros del Teatro Gral. San Martín de Buenos Aires. Y con los artistas también llegará a la ciudad Adelaida Mangani, directora y cofundadora junto a Ariel Bufano del citado elenco y de la Escuela de Titiriteros que funciona en este mismo espacio cultural.

La propuesta de este domingo se enmarca en un convenio de colaboración firmado por la Municipalidad de Trenque Lauquen, a partir de gestiones realizadas por el intendente Miguel Fernández, y una idea de la titiritera y tallerista local Guillermina Crowder, y la Escuela de Titiriteros del Teatro San Martín que contempla, además, la realización de capacitaciones en el ámbito local.

En este marco, Crowder invitó a la comunidad a no perderse este espectáculo ya que, afirmó, es un verdadero privilegio para Trenque Lauquen contar en la ciudad con representantes de este grupo de titiriteros el cual cuenta ya con 40 años de trayectoria. “Es una obra muy rica visual y técnicamente, y es muy divertida. Es abierta para todo el público, va a ser el domingo 30 a las 16 horas en el Teatro Español”, contó la artista local en diálogo con La Opinión.

Títeres en la ciudad

Guillermina Crowder hizo hincapié en todos los beneficios que otorga el arte titiritero y la importancia de poder difundirlo y ayudar a que siga creciendo en la ciudad. En este marco, recordó que, junto a la compañía Mamamasa, de la cual forma parte desde hace 25 años, hacen títeres de forma artística. “Es una compañía de dos, tres, a veces cuatro personas con las cuales armamos obras, vamos a escuelas y hemos visitado jardines de la zona. Y la formación que tuvimos fue desde la Escuela de Titiriteros del Teatro San Martín. Nosotros tenemos como referente a Adelaida (Mangani), para mí, personalmente, es mi mentora”, resaltó la entrevistada.

Asimismo, destacó: “Ahora se unen dos caminos: el camino de Mamamasa y el de la Escuela del Teatro San Martín luego de que la Municipalidad, hace dos años, me ofreciera crear un espacio en el Teatro Español de enseñanza y práctica de títeres para niños y jóvenes. Este es el segundo año de trabajo y, como una forma de que ese espacio creciera, empecé a charlar con Adelaida estas cuestiones de poder tener una especie de capacitación para la gente de Trenque Lauquen y se fue dando esto de que el grupo estable de titiriteros del Teatro San Martín viniese. Hay que tener en cuenta que el Teatro San Martín no sale de gira, tal vez sí en CABA, pero no en provincia. Es un privilegio que esté Adelaida presente porque es una persona con una trayectoria muy extensa. Pienso que la comunidad lo tiene que aprovechar porque los espectáculos infantiles no abundan y un espectáculo como este, con tanta trayectoria, es muy relevante para Trenque Lauquen”.

Una escuela

Seguidamente, la entrevistada contó sobre el proyecto en que, con el apoyo de la Municipalidad, se encuentra trabajando para que Trenque Lauquen pueda tener, a futuro, una Escuela de Títeres. “En principio se presentarán cuatro obras, dos este año: el 30 de octubre ‘Varieté de ilusiones’ y el 17 de noviembre ‘Romeo y Julieta’. Y el año que viene se presentará ‘Berta, la flor’ y ‘El rayo verde’. Y la idea es, a futuro, conformar un grupo estable, capacitado y formado de titiriteros que puedan ofrecer un calendario anual de funciones a la ciudad y, a futuro, armar una escuela como extensión de la escuela del Teatro San Martín”, dijo antes de agregar que “eso sería otro privilegio para Trenque Lauquen importantísimo sobre todo para la juventud que por ahí no puede irse a estudiar a otro lado”.

“Esta carrera se ofrece como carrera universitaria, entonces terminar sexto año y tener la posibilidad de desarrollar una carrera que ofrece un título para algunos jóvenes relacionados con el arte es muy relevante porque títeres es un resumen de muchas disciplinas que se ponen en evidencia en una puesta en escena. Por otro lado es enriquecedor para las otras áreas de educación sobre todo maestras, maestras de nivel inicial, psicopedagogas, profesores de literatura. El títere es un personaje y un vínculo de expresión para los niños y para los docentes que lo van a poder aprovechar. De hecho, ya lo pueden aprovechar porque el espacio ya está funcionando en el Teatro Español y se pueden acercar tranquilamente. El de adultos funciona martes y jueves de 14 a 17. También creemos que el títere puede tener su arista terapéutica. Entonces fonoaudiólogos, terapistas, psicopedagogos pueden utilizar al títere como un vínculo con el otro tanto de expresión como artístico”, afirmó.

Difusión

En el mismo sentido, agregó: “Nosotros siempre decimos que el títere tiene su historia desde el período Neolítico para acá y, a partir de ahí, fue enriqueciéndose, pero la difusión siempre estuvo de la mano de que es para los niños y nada más, o que es un elemento que se pone en la mano y ya. Nosotros ahora estamos iniciando conjuntamente con Dirección de Cultura un proceso de difusión porque vemos que el títere no se usa en la escuela. Y que en una carrera, por ejemplo, de Nivel Inicial no se conozca el arte de los títeres nos da escalofríos. Tenemos que hacer algo más”.

Luego expresó: “Yo creo fervientemente que el títere no va a desaparecer porque tiene un vínculo con el espectador que es más fuerte que una pantalla. Y a nivel estudios terciarios y docentes es importantísimo contar con el arte del títere como una asignatura más”.

Por último, afirmó que “esto puede ser más grande”. “Nosotros estamos trabajando para eso desde varias partes. Adelaida desde el Teatro San Martín conjuntamente con los ejecutivos y el Complejo Teatral Buenos Aires; el intendente, Miguel Fernández; el director de Cultura Guillermo Ruíz, y yo en todo lo que me compete. Cada uno desde su lugar y sus posibilidades estamos llevando todo esto adelante. Yo creo que Trenque Lauquen se lo merece, la niñez se lo merece y creo que es una buena oportunidad para arriesgarnos. Hay que ponerle toda la energía posible” resaltó.