El telescopio espacial James Webb, una revolución en la observación del universo que los astrónomos de todo el mundo esperaban desde hace treinta años, despegó con éxito el sábado a las 9 (hora local) a bordo del cohete Ariane 5, y se situará en un mes a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para estudiar las primeras galaxias, estrellas y planetas.

“Buena separación telescopio Webb, Go Webb”, anunció Jean-Luc Voyer desde la base espacial de Kurú, localidad de la Guayana francesa.

El presidente estadounidense Joe Biden felicitó a la NASA y el equipo del Webb, señalando en Twitter que el telescopio “es un gran ejemplo de lo que podemos lograr cuando soñamos en grande”.

Congratulations @NASA and all who made today’s launch of the James Webb telescope possible. Webb is a shining example of the power of what we can accomplish when we dream big. We’ve always known that this project would be a risky endeavor, but with big risk comes big rewards.

