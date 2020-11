El TC tiene una nueva cita en el Galvez de Buenos Aires

Los amantes del automovilismo tendrán otro fin de semana de competencias de la mano de la máxima categoría nacional. El Turismo Carretera pisa nuevamente el piso del Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. La cita inicia hoy bajo un estricto protocolo. Ya sin Sergio Alaux en competencia, enfrascado en la preparación y con la mente puesta en la temporada 2021, la Copa de Oro está siendo liderada por Mariano Werner.

Desde la ACTC se brindaron detalles protocolares donde se destacan varios puntos importantes para hoy, como ejemplo, el testeo será de 8 a 17 horas, al igual que la acreditación, ya que ni sábado ni domingo se harán estas dos cuestiones.

Desde las 8 y hasta las 17 se permitirá el ingreso al predio. Las personas que vivan en el AMBA podrán irse a sus casas a pernoctar. Cada equipo deberá traer lo víveres para los días del evento. Se controlará antes de ingresar al Autódromo la temperatura y se tendrá en cuenta el día previo a viajar si alguna de las personas tiene síntomas de COVID para que no viaje. En este caso, deberá ser reemplazado por otro integrante. La llegada de los camiones al circuito deberá ser únicamente el día de hoy. Una vez que se llega se comienza a realizar la fila de entrada donde no se permite bajar del mismo hasta tanto no sean llamados por los oficiales deportivos para comenzar a realizar los trámites del test, acreditación y entrega de declaración jurada. Además, se informa a los equipos que las duchas de los Autódromos no estarán funcionando por un tema sanitario y protocolar. Cada auto ocupará el espacio de un box sin poder compartir espacio con otro. Las personas habilitadas a trabajar en cada auto solo serán las declaradas, identificadas en la ropa con numero de auto, nombre y apellido, por cada piloto y no podrán ingresar a otro box.

En pista

Con respecto a la actividad en pista desde la jornada de hoy, el calendario marca los siguientes horarios televisivos. Desde las 8 se hará el ingreso de los equipos, a las 14 horas la entrega de combustible, y el sorteo de neumáticos del TC y a las 14.15 los neumáticos del TC Pista. A las 15.30 el sorteo y entrega de amortiguadores de TC y a las 15.45 para los autos del TC Pista. Y de 15.30 a 21 horas el armado y entrega de neumáticos para ambas categorías del TC. Mañana seguirá la actividad, ya sin testeos ni entrada de nuevos pilotos, de 8 a 12 la verificación técnica del TC Pista y de 8 a 11 la del TC. Luego se dará inicio a las reuniones de los pilotos, para ambas categorías transmitidas por zoom y a partir de las 10.20 los entrenamientos en pista. Primero el turno del TC Pista y luego, de 11 a 1.20 el grupo B del TC y de 11.23 a 11.38 el grupo A del Turismo Carretera. A las 12.30 vuelven los autos del TC a los entrenamientos, esta vez los dos grupos tendrán 30 minutos para girar.

La televisación comenzará a las 15 horas, ya que 15.05 inician las tandas clasificatorias del TC Pista, con sus tres tercios de 8 minutos por grupo. Y a las 15.50 las clasificaciones de la máxima categoría. De 15.50 a 15.58 los pilotos del tercer cuarto; de 16.03 a 16.11 los del cuarto; a las 16.16 y hasta las 16.24 los ocho minutos de clasificación del primer cuarto donde estarán los pilotos de la Copa de Oro y a las 16.29 los autos del segundo cuarto.

Para el domingo, y siguiendo con el protocolo, no se permitirán ni realizarán testeos ni acreditaciones. Las series del Turismo Carretera comenzarán a las 9.50 la primera de ellas a 4 vueltas, luego a las 10.15 la segunda y a las 10.40 la tercera y última de la mañana. La televisación comenzará a las 11 de la mañana, a las 12.35 se largará la final del Tc Pista a 15 vueltas o 40 minutos de extensión donde correrán todos los pilotos que hayan largado las series y el plato fuerte del fin de semana será a las 13.35 con la largda de la final del Turismo carretera a 20 vueltas o 50 minutos máximo de duración, donde también estarán corriendo todos los pilotos que hayan largado las series.