El “Tano” Romero cumplió su promesa y llegó a Luján

Miguel “Tano” Romero, un trenquelauquense que había salido ocho días antes, el viernes 1° de octubre por la mañana desde su ciudad hacia Luján con el objetivo de unir ambas ciudades corriendo para cumplir una promesa realizada, logró este sábado cumplir su objrtivo con una entrada emocionante a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El vecino completó un recorrido más que importante, unos 383 kilómetros, corriendo en tramos de entre 30 y 80 kilómetros parando en las ciudades más grandes de la ruta 5. Y lo hizo sumando para su trayecto el apoyo de la combi de un amigo para compañía hasta Bragado, también para poder descansar y dormir, además del acompañamiento de su familia. Incluso el “Tano” tuvo un compañero de carrera en el tramo final, “Machi”, que corrió con él los últimos kilómetros.

Sobre las 13 del sábado, Romero y compañía llegaron a Luján, y en esa misma jornada emprendió el regreso a Trenque Lauquen, con la satisfacción de una promesa cumplida. “Cuando en un momento entrando (a Luján) doblamos y vimos las cruces de la Basílica sentí aflojarme pero me puse duro y seguimos corriendo con un primo que me acompañó 20 kilómetros. Cuando estaba solo la idea era poder demostrar lo que sentía, y cuando empecé a estar con gente no quería llorar pero, el primer golpe fue estar con mi mamá de 84 años y la sensación más fuerte fue cuando abracé a mis dos hijas, ahí no me pude contener por un montón de situaciones”, contó Romero ya con su hazaña cumplida, destacando que el camino que emprendió lo hizo por la salud de una de sus hijas y por toda su familia.

Pero no todo quedó ahí ya que el sábado a la noche el “Tano”, que ya anunció que va a correr la Maratón de Reyes, volvió a tener en Trenque Lauquen otro emotivo recibimiento.

Camino

El total del recorrido fue de aproximadamente 383 kilómetros, distancia que separa a Trenque Lauquen de Luján. El tramo inicial fue de unos 84 kilómetros, desde Trenque Lauquen hasta Pehuajó. Al día siguiente Romero cubrió los 60km entre Pehuajó y Carlos Casares, y luego los 53 entre está última localidad y 9 de Julio. Mientras que el lunes llegó a Bragado tras 60 kilómetros y luego se tomó una jornada de descanso, recibiendo un gran apoyo de vecinos de esa ciudad.

Ya el miércoles recorrió el trayecto entre Bragado y Chivilcoy, de 60km, al día siguiente fue desde este último punto hasta Suipacha, unos 39 kilómetros. Luego hizo 30 kilómetros más hasta Mercedes, a donde llegó el viernes a la noche, y por último el tramo final de 32 kilómetros aproximadamente hasta Luján en la mañana de este sábado.

El objetivo del “Tano” era “entrar a Luján el sábado”, según él mismo había marcado en pleno viaje. Y así fue. Sin dudas una hazaña, y una prueba de voluntad, compromiso y afecto.