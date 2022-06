“El sueño más grande que tenemos es hacer el nuevo cuartel y el campo de entrenamiento”

Una de las instituciones fundamentales para cualquier comunidad en lo que respecta a la seguridad de sus habitantes es, sin dudas, Bomberos Voluntarios. Y en cada cumpleaños de toda entidad, de la misma manera que ocurre en la fecha en la que se homenajea a sus trabajadores y representantes, es siempre un buen momento para realizar un balance sobre lo hecho en el último tiempo y desplegar una proyección de lo que se busca concretar en el futuro.

En este marco, La Opinión dialogó con el presidente de Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen, Juan Nappi, quien contó de qué manera encuentra este nuevo 2 de Junio, Día del Bombero, a la institución que preside.

En ese marco, destacó la enorme cantidad de nuevo equipamiento adquirido en el último tiempo, los nuevos móviles incorporados este año y las diferentes y contantes capacitaciones que se e impulsan y realizan para que los integrantes del cuerpo activo estén óptimamente preparados para enfrentar lo impredecible.

Buen presente

“El presente de Bomberos Voluntario es muy bueno”, afirmó Nappi en diálogo con este medio. “Para este Día del Bombero, pero también para nuestro cumpleaños que tuvimos el 20 a Mayo, lo festejamos con la adquisición, durante este año, de cuatro vehículos: un camión cisterna, uno de rescate pesado, uno de rescate liviano y un chasis ‘pelado’ donde vamos a poner allí una carrocería que nos regalaron. Este año ha comenzado muy bien, y todo gracias al abono solidario y a la colaboración de la gente”.

Asimismo, agregó: “Tenemos muchos y buenos proyectos. El intendente (Miguel Fernández) está trabajando con respecto al pedido que hemos hecho del terreno atrás de la vía, ubicado en el predio ferroviario, pero todavía no se pudo canalizar bien esto, aún no sabemos bien qué está pasando con ese tema. En ese terreno pensábamos hacer el Cuartel Central porque para llegar a ese sector de la ciudad tardamos mucho tiempo y pensamos instalarnos allí donde también queremos concretar el campo de entrenamiento. Ese es el sueño más grande que tenemos y estoy convencido de que lo vamos a poder lograr. Si no estamos convencidos nosotros no podemos convencer a nadie”, afirmó.

Historia

Juan Nappi es presidente de la institución desde hace 8 años. “Yo empecé como consejero -recuerda-. Cuando me fueron a buscar los muchachos para que me incorporara a la institución, yo les prometí que iba a ser dirigente de Bomberos Voluntarios, pero cuando se fueran los que se tenían que ir. Y, de hecho, esperé. Cuando se fueron los que se tenían que ir, yo le dije al grupo que yo venía a la institución si sólo era para hacer. Me prometieron que me iban a acompañar y muchos no me acompañaron. Pero se redobló el esfuerzo y después me acompañaron muchos más”, dijo antes de comentar que la actual gestión tuvo su inicio “el 20 de octubre del 2009, después de la asamblea en la cual nos enteramos que nos habían dejado 400 mil pesos de deuda, entre otros problemas como contar con sólo cuatro camiones de los cuales dos estaban rotos. Incluso hay una página del diario La Opinión, una tapa que informa que estaban todos los camiones rotos. Recibimos el cuartel de esa forma. En ese momento el presidente era Dr. Ricardo Paso y nos propusimos sacar a Bomberos Voluntarios adelante. Y, de hecho, lo hicimos. Después, siguió Raúl Ércoli como presidente y yo como vicepresidente y, luego, terminé siendo yo presidente”.

El futuro

Nappi es optimista con respecto a lo que depara el futuro. “Siempre digo que lo mejor está por venir y los sueños son cada vez son más grandes, porque estoy convencido de que así debe ser. Durante mucho tiempo, Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen estuvo parado. Mucho tiempo. Nosotros llegamos en los 64 años de Bomberos y nos hicimos cargo de esto. Hoy puedo decir que compramos 18 unidades, varios millones de pesos en equipamiento que hoy no sabría cómo valuarlo porque el dólar ya no tiene el mismo valor de antes. Sinceramente, estamos más que satisfechos en el Consejo Directivo porque la gente colabora y ve lo que hicimos y lo que hacemos. Porque antes era todo puro cuento. Hoy hacemos una rifa y, antes de que termine la rifa, ya compramos los camiones, el equipamiento y el cuartel se mantiene. Y la verdad es que estamos más que satisfechos, pero todavía nos queda el sueño más grande que es el campo de entrenamiento y el cuartel atrás de la vía”.

Sobre el final, expresó: “Soy un agradecido. Sinceramente nos está yendo muy bien, la gente nos apoya. Porque, sin el apoyo de la gente, esto no lo podríamos haber hecho”.