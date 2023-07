“El sueño es siempre crecer junto con la calidad del producto que ofrecemos”

Ubicado en una esquina tradicional que supo albergar durante muchos años a una conocida panadería trenquelauquense, desde el 14 abril del 2022 funciona en este lugar Nuevo “Manjares”, un comercio que ofrece una exquisita variedad de elaboraciones propias realizadas con productos de calidad y a través del esfuerzo y dedicación de los encargados de transformar esa materia prima de excelencia en algo delicioso para degustar.

Diario La Opinión dialogó con su propietario, Gabriel Perriello, quien recordó cómo surgió la idea de desarrollar y darle un nuevo impulso a este nuevo comercio local: “Es algo muy loco cómo se dio -contó-. A mí y a mi novia nos gustaba mucho el pan de esa esquina y un día fuimos a comprarlo y la panadería estaba cerrada. Por esas casualidades de la vida días después me encuentro con el dueño de la panadería, Santiago Calejman. Nos ponemos a charlar y me ofrece hacerme cargo del negocio sin yo tener idea lo que era el rubro. Entonces le pregunté: ¿Si me vendés la panadería viene con receta de cómo hacer el trabajo o venís a trabajar conmigo? En ese momento se ofreció a enseñarme porque yo no tenía idea de qué se trataba, con sólo decir que yo le quería poner huevo al pan”, comentó con una sonrisa antes de expresar: “Realmente le agradezco mucho la oportunidad que me dio en ese momento de ofrecerme el negocio. Así que tomamos coraje un fin de semana, pensamos lo que íbamos a hacer y emprendimos”.

“Atrapante”

El entrevistado no duda en afirmar que “nos pareció algo lindo, la verdad nunca pensé que fuera algo tan atrapante. Sin saber el rubro, me fui interiorizando. Por cosas del destino apareció Luis, hoy mi mano derecha o quizás el alma de la panadería, charlamos y fuimos de a poquito avanzando. Yo soy una persona que no me quedo quieta, siempre quiero ir hacia adelante, siempre mirando al futuro. Hoy por suerte la panadería está funcionando muy bien”.

Luego de que una de las personas con la que Perriello había comenzado este proyecto decidiera dar un paso al costado, el entrevistado comentó que se le dificultó estar solo al frente de Nuevo “Manjares” y de Z-Electricidad, el otro negocio que también dirige en la ciudad: “Estar entre los dos comercios me estaba llevando muchas horas disponibles y no tenía mucho tiempo para dedicarme a mí. Por eso hoy, un amigo que no es de Trenque Lauquen y viene de afuera es el que está a cargo de la panadería y es él quien está manejando y dándome una mano, además del otro personal que también se desempeña en ese lugar. Siempre sentimos que la panadería es de todos y trabajamos no sólo para crecer de manera personal, sino para crecer todos. La verdad que me encantó este desafío y por eso siempre seguimos para adelante”.

Asimismo, aseguró: “Es un rubro muy lindo, trabajamos a conciencia, trabajamos con materias primas de primera calidad, por lo que me dicen los proveedores esta es una de las pocas panaderías que trabaja la harina con la que trabajamos nosotros que le brinda mayor calidad al pan en todos sus aspectos y le proporciona un sabor distinto”.

Agradecidos

Consultado sobre cómo repercute en su clientela la propuesta de su panadería, Perriello contó: “Nosotros estamos sorprendidos y muy agradecidos con la clientela que se multiplica. Hoy tengo gente conocida de pueblos de alrededor que vienen muchas veces a Trenque Lauquen y se llevan nuestras facturas, nuestro pan y me enorgullece que la gente me diga que nuestro pan es de los más ricos que hay. Y eso es gracias a los chicos que están trabajando a diario que le ponen mucho esfuerzo para que las cosas salgan bien día a día. Estamos tratando de mejorar e ir elaborando más productos. Hoy estamos muy sujetos al espacio físico con el que contamos, pero viendo qué se puede hacer. El sueño de uno siempre es crecer y crecer junto con la calidad del producto que ofrecemos, cualidad que siempre vamos a llevar de la mano. No solamente se trata de crecimiento en lo estructural, sino siempre mantener o mejorar la calidad que tenemos con la gente que trabajamos. Siempre digo que el éxito de un buen comercio es forman un gran equipo de trabajo ”.

Productos

Respecto a qué productos pueden encontrarse y adquirirse en nuevos manjares, el entrevistado enumera: “Pan, facturas, churrinches que es un palito matero muy rico, tortas fritas. También tenemos sábados y domingos algo muy rico que hace María que son las empanadas por encargue. Además, vendemos prepizzas, planchas de pizzas para eventos, chips, pan francés, miñones, flautines, tostadas, palmeritas, torta de 80 golpes, tortas materas, grisines, fajitas saborizadas. Siempre tratamos de ir innovando y agregando nuevos productos. A su vez estamos tratando de no tener tanto amontonamiento de gente, entonces hemos decidido poner puestos de reventa en distintos puntos de la ciudad”.

Por último, analizó la situación económica actual y cómo busca sobrellevarla para que su impacto negativo repercuta lo menos posible en la calidad de su servicio: “Es todo un tema. La harina se va incrementando continuamente. Hubo un momento en el que trabajamos con una harina subsidiada, la dejamos de adquirir porque prefiero tener menor rentabilidad pero contar con un producto bueno en el mostrador y eso la gente lo reconoce comprándote día a día. En el negocio uno siempre tiene un margen de ganancia y hoy yo prefiero que ese margen sea menor, pero que continúe la rotación de gente que tiene el negocio. Está difícil el tema de calidad y precio, y hay que saberlo sobrellevar muy bien”. “Siempre digo que lo peor que puede pasar en un contexto inflacionario mayor es salir hechos y yo, mientras tenga para pagar los gastos diarios, ya lo considero ganancia. Muchos comercios no llegaron en algún momento a pagar los gastos diarios o no llegaron a tener la cantidad de personal que tenemos nosotros, pero yo estoy muy agradecido con el personal que tengo hoy y esa es la ganancia que disfruto: El hecho de que cada mes puedan todos ellos cobrar su salario sin ningún problema. La verdad que eso me enorgullece”.