El sueño de Lautaro por dejar bien representada a la ciudad

Lautaro Barragán es otro, de los tantos, jóvenes deportistas que hemos ido conociendo a lo largo de este atípico año. Él también formó parte del grupo de atletas que luego se concretó en el Programa Único de Atletismo (PUA), pero después empezar a entrenar bajo las ordenes de papá Barragán, el “Profe”. Lautaro se inició en el deporte del atletismo a los 12 años, gracias a la insistencia del Profesor Sandro Otero. Fue de los primeros chicos que buscó, además de las pruebas de pista y campo, las carreras de calle, situación que ha llevado a más de una controversia. Pero Lautaro, que tiene entre sus distancias preferidas los 1.200 a 5.000 metros, sueña con ser, alguna vez, uno de los mejores del Maratón de Reyes. En la pasada edición de la histórica carrera, corrida en enero de este año, Lautaro se ubicó en el tercer lugar del clasificador general de los caballeros, por detrás del ganador Rubén Schejtman y de Alexis Morales. Ahora Barragán sabe que podrá estar en la línea de partida el próximo domingo 10 de enero cuando Barrio Alegre ponga en juego la 55° Maratón de Reyes, en un formato diferencia, con un recorrido distinto y en horario no habitual. Barragán se ganó ese lugar de privilegio porque lleva tiempo siendo un joven de gran proyección a futuro y además por ser uno de los mejores de la edición del 2020.

Días atrás, y gracias a la colaboración de un grupo de “amigos” del atletismo, Lautaro Barragán llevó adelante una pollada con el fin de recaudar fondos para poder participar de un certamen Provincial en Mar del Plata en el mes de marzo.

Desde pequeño

Lautaro recién tiene 18 años, o también se podría decir, ya tiene 18 años, porque a pesar de su corta edad lleva varias temporadas disfrutando del atletismo. Comenzó de muy pequeño, a los 12 años. Así recuerda él sus inicios “arranqué en el atletismo con la escuela ya que me fue a buscar mi Profesor de ese momento (Sandro Otero) porque había visto que tenía condiciones, tenía unos 12 años y fue ahí que empecé a correr y me empezó a gustar el atletismo. Primero iba a los torneos que había en la zonza, los que estaban cerca, y poco a poco también me volqué a las carreras de calle, que eran más seguidas y había más”. En sus inicios, y como todo niño, también probó con otras modalidades, como salto en alto, prueba que llevaba a cabo para “distraerse” de las carreras de pista y calle.

Sin dudas su pronto contacto con la calle fue una cuestión importante. Lo habitual es que el atleta en sus comienzos, y a esa edad, se centre en las carreras de corta distancia de pista, como los 1.200 o 1.500 metros, y no en las de calle. Pero Barragán también “jugó a divertirse” y salió a buscar las calles “lo que pasó es que los Torneos de pista eran más espaciados, con más de un mes, entonces empecé a buscar las carreras de calle que había todo los fines de semana y por lugares cerca y me gustó mucho, y hoy en día he logrado tener buenos tiempos corriendo en calle”.

Sus distancias

Como todo atleta tiene ciertas distancias preferidas. Las cortas y rápidas son las que mejor le sientan. “En calle me gustan más los 5 kilómetros, pero si hay que correr 8 o 10 también lo hago. Si me dan a elegir prefiero siempre los 5.000 metros. En pista es diferente porque hay que dar más vueltas, pero me gustan los 1.200 o 1.500 y también esa distancia con obstáculos. En pista hasta los 3 kilómetros voy bien, y me gustaría alguna vez hacer un 5.000 metros en la pista” explica el joven atleta. Para Barragán este 2020 significaba su último año en los Juegos Bonaerenses pero la pandemia lo dejó, como a todos, fuera de competencia “desde los 12 años que estoy compitiendo y yendo a Mar del Plata. Este era mi último año y estaba con ganas. Siempre van rotando las distancias y este año me tocaban los 1.500 así que mi idea era entrenar fuerte para esa distancia”. Amante de la velocidad no esconde sus marcas y registros personales. “En los 1.500 metros pensaba estar más cerca de los 4’10’’ o poder bajar ese tiempo, esa era la idea, ahora con el entrenamiento que hemos hecho tras la cuarentena quizás me acerque más a los 4 minutos”.

Volver a correr

Los deportistas aguardaron, y algunos aún lo hacen, la vuelta a los entrenamientos al aire libre y las competencias presenciales. Sin dudas el atletismo fue uno de los más beneficiados durante la cuarentena estricta al permitir salir a correr, primero días de semana, y luego en cualquier momento. Además se dieron las carreras virtuales, que permitió activar el cuerpo y realizar pequeños testeos personales frente al reloj. Lautaro Barragán fue uno de los tantos que temió por su nivel en esos meses de inactividad. Su regreso fue durante la Semana del Estudiantes participando del evento presencial que realizó el Municipio de Trenque Lauquen en el predio del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo. “Estoy acostumbrado a correr en pista siempre por debajo de los 5.000 metros y no tenía una referencia de 3 kilómetros fuera de la pista, por lo que ese día estaba algo nervioso, porque era un recorrido con asfalto y pasto y además la largada distanciada. Mi idea era correr esos 3 kilómetros en 9’30’’ pero no se dio, por el viento o por otras cosas, pero no quedó tan lejos, ya que hice 9.45’’ y creo que por haber corrido solo estuvo muy bien”.

“Con la cuarentena a todos nos costó volver a correr y tenía miedo de no tener otra vez buenos tiempos” dijo Lautaro que poco a poco volvió a esos ritmos fuertes “hicimos un testeo con Marcos Gómez Kistner, donde mi idea era acompañarlo hasta los 3 kilómetros, pero como me sentí bien lo seguí hasta los 5.000 metros a un ritmo de 3’10’’ algo que nunca había hecho y no estaba tan confiado poder hacerlo, fue un gran logro para los dos”. La salida paulatina de la cuarentena permitió a los atletas participar de carreras virtuales y además juntarse con otros “amigos y rivales” para llevar adelante testeos de distancias y tiempos. “Marcos es muy bueno y le tengo mucho respeto y tenía más confianza en él que en mí ese día” recordó Barragán que tiene en Marcos Gómez Kistner un “rival” directo en todas las carreras.

Rumbo a Reyes

El 2020 inició de la mejor manera para este juvenil ya que en la 54° Maratón de Reyes “Camilo Martino” logró lo que pocos han logrado, subirse al podio de los locales, por detrás del ganador Rubén Schejtman y Alexis Morales. El próximo 10 de enero podrá estar en la línea de partida en la carrera de Barrio Alegre y allí intentará realizar los 7.500 metros de la manera más veloz. “Mi idea para Reyes es correr a ritmo de 3’15’’ y creo que lo puedo hacer. Ahora estoy con más confianza y además bajar la marca de este año que fue de 26’10’’, no fue buena, pero me alcanzó para estar tercero en el podio”. Aunque los 7.500 metros están fuera de su distancia preferida, sostiene que siempre estará en los planes correr Reyes “es una carrera que siempre planificamos con mi papá que es mi entrenador. Yo quiero dejar bien representada a la ciudad. Sé que Reyes es difícil, hay muy buenos corredores, como Rubén Schejtman que sabe muy bien cómo se corre esa carrera, te gana con la experiencia, pero es una distancia corta donde hay que salir fuerte y no especular”.