El siempre fiel contraluz

Todos los amantes de la fotografía sabrán que un contraluz se produce cuando hacemos una fotografía y la fuente de luz está frente a la cámara. En consecuencia, si el sujeto o el objeto a fotografiar también se encuentra justo delante de la luz, aparecerá oscuro.

No obstante, en el ejemplo que hoy se expone ese objeto es una planta, más precisamente un pintoresco lapacho, el cual no sólo no aparece oscuro a causa de la textura de sus hojas que dejan filtrar la luz, sino que, por el contrario, las mismas se destacan mucho más.

Y las últimas tardes soleadas, sobre todo a la hora de la siesta, se prestaron para jugar con la cámara y realizar este tipo de tomas. Quienes no acostumbran a hacerlo, puedan comenzar ya. Se encontrarán con un maravilloso mundo artístico en el cual experimentar.