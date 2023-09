El semillero del polo vuelve a la cancha

Las canchas del Trenque Lauquen Polo Club serán escenario entre hoy y mañana de uno de los tradicionales torneos que la institución realiza cada año, la Copa Quico Zubia, en su XVII edición.

Para este 2023 se anunció la presencia de 55 jóvenes jugadores de todo el país en lo que serán dos días de partidos con participación de buena parte del semillero del polo nacional. “Podemos decir que nos sentimos orgullosos de estar organizando el torneo de menores más importante del interior del país”, se resaltó desde el club.

Además adelantaron: “Esperamos que esta edición 2023 sea, como venimos repitiendo, año tras año, un nuevo escalón en la educación deportiva de nuestros chicos, un ámbito donde se fomente la amistad y el compromiso. Quico reunía todas las cualidades que un hombre puede tener para que una institución como nuestro querido club de polo nazca y perdure en el tiempo, estaba dotado de convicciones firmes, paciencia, tenacidad, honradez, transparencia y sobre todo mucha dedicación. Fue un incansable integrante de muchas Comisiones Directivas, superó todos los contratiempos propios de épocas difíciles y nunca bajó los brazos cuando la cosa andaba mal”, se contó sobre Zubia.

Reglamento

En cuanto a los puntos y consejos dentro del reglamento del certamen, hacia los jugadores se destaca que “en caso de imposibilidad de presentarse a disputar un partido o funciones de tablero, será su tarea buscar un reemplazante de igual o mayor hándicap con la debida antelación”.

A los equipos se señala: “Deberá para el partido que deba disputar, proveer de un caballo ensillado para el referee en el tablero”.

Respecto a los jueces: “Tienen prohibido dar explicación alguna sobre los motivos de las infracciones que cobren, se limitarán a decir qué equipo tira y desde qué lugar” a su vez los jugadores “incluido el capitán no podrán pedir explicaciones, ya que a los

referees les está vedado darlas” y los jueces “deberán sancionar con foul técnico toda protesta contra sus fallos, todo insulto entre contrarios o compañeros, y en general cualquier actitud o gesto fuera de lugar. Los mismos han sido nominados por la CD y están facultados a

elevar informes de conducta”.

Para este 2023 la Copa Quico Zubia lleva de nombre Grand Champions y se explicó que “The Grand Champions Polo Club es un emprendimiento de Melissa Ganzi. Logrando personalizar una experiencia de juego completa que incluye caballos, profesionales y

árbitros certificados, además de lecciones y sesiones de práctica como parte de su programa Polo On Demand, (se trata de) el único club de polo en los EEUU que ofrece un programa único”.

Juveniles

Con respecto a los equipos, en categoría Juveniles, estarán:

Gumberto: Salvador Cervera, Juan Pedro Bridger, Pedro Acosta y Toto Urturi.

Heralco: Facundo del Carril, Nicolás Vogelman, Salvador Von Wernick y Juan Martín Nero.

Pelayo: Pedro Urturi, Iñaki Elichiry, Juan Cruz Marino y Julián Díaz.

En esta categoría, los partidos irán hoy desde las 12.45 en la cancha Nº 1 cmenzando con el cruce entre Gumberto vs. Heralco; después Herlaco vs. Pelayo y luego Pelayo vs. Gumberto.

Potrillos

Por su parte, en Potrillos, los equipos son:

Pampero: Serafin Marcos, Lautaro Díaz, Mateo Mandrini y Cruz Von Wernick.

JR Escobar: Estanislao Carpegna, Iñaki Yarza, Nicolás Recalde y Conrado Conesa.

Madelan: Aitor Jauretche, Alfonso Arabetti, Milo Fisher y Santiago Orio Calles.

Konner: Salvadro Casella, Beno Muzio, Máximo Álvarez y Juan Manuel Vopp.

En este caso los partidos irán desde la mañana, en la cancha Nº 2, primeramente entre Escobar y Madelan; luego Pampero vs. Konner; Konner vs. Madelan y Pampero vs. Escobar.

Escuela Grandes

La categoría Escuelia está dividia, por un lado, en Grandes, con:

Alastuey: Santos Bilbao y Lucia Saracco.

Aplicagro: Allegra Nero, Ema Harrignton y Josefina Illia.

Codeana: Amparo Illia, Cesare Muzio e Isabel Nero.

Sus partidos irán desde las 15 horas en la cancha Nº 1.

Escuela Chicos

En Escuela Chicos, dos equipos:

Verde: Marcos Harrignton, Rosendo Maggi y Felisa Micheo.

Rosa: Ana Saracco, Beltran Nero y Baltazar Gregorini.

Juegan hoy a las 15.45 a un chukker largo en la cancha Nº 1.

Potrillitos

Por último la categoría Potrillitos, con:

La Cruz: Zenon Urturi, Arrigo Muzio, Bautista Carballo y Justina Illia.

Avalian: Lorenzo Nero, Vicente Stirling, Antonio Yarza y Violeta Von Werninck.

La Pataca: Alfonso Nero, Hilario Maggi, Salvador Jauretche y Sofía Castella.

Trayken: Santino Taranco, Andino Moore, Eloisa Alba y Elena Marino.

Sus partidos iran esta mañana, desde las 11, en la cancha Nº 3, por un lado entre Trayken vs. La Pataca; y además La Crzu vs. Avalian; Traiken vs. La Cruz y Avalian vs. La Pataca.