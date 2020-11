El relato del concejal Cardini

Por: Leticia Badino (*)

Así, hablar del relato k, no es otra cosa que reconocer la dimensión humana del proyecto político que convoca a la mayoría de los argentinos. Lo otro del relato, lo otro de la dimensión simbólica, es simplemente la condición animal. O vegetal.

Por eso se sostendrá, a lo largo de este escrito, que lo planteado por el concejal Cardini es también e inevitablemente, un relato. No hacerlo, reduciría a su persona, y con él a su partido, a perro o lechuga.

La exposición de un análisis respecto a cualquier tema es siempre un intento de persuasión. Convencido quien escribe, de un punto de vista en particular, despliega argumentos previamente meditados en pos de persuadir, a quien lee, de la solidez del punto de vista que intenta probarse. Esto es válido y necesario. Recurrir a “datos” también lo es. Sin embargo, salvo que uno busque confundir al lector, o que uno mismo esté confundido, hablar de datos no sólo exige explicitar la fuente que los ha generado sino también cierto criterio.

Dólar

Según el diario conservador La Nación, cuando Cristina cumplió su mandato, el dólar valía $ 9,8. Bajo la gestión de Juntos por el Cambio, ya en 2018, el dólar superaba los $ 25, y en diciembre 2019, el dólar valía $ 62,50. Juntos por el Cambio generó una suba del dólar de un 539%. El viernes 20, el dólar no cerró a 163 pesos como afirma el concejal sino a $85,5. Salvo que el concejal esté hablando del dólar ilegal, y entonces ya no pueda hablar de institucionalidad.

Por otro lado, y refiriéndose a Latinoamérica, según Cardini “hoy tenemos el cuarto salario mínimo más bajo de la región”. Se olvida el concejal que, como sostiene el diario Ámbito Financiero en mayo de 2019, “a fines de 2015 el ingreso vital y móvil rondaba los u$s 607 mensuales, pero hoy no supera los u$s 274. Si se lo compara con los valores de los últimos años, el salario mínimo en dólares retrocedió 12 años, a los montos de agosto de 2007”. La pérdida de valor adquisitivo del SMVM y la “caída en el ranking” de países que tanto le preocupa al legislador, fue una de las consecuencias directas de la gestión de Juntos por el Cambio que él integró e intenta defender.

Mas adelante, nuevamente sin mencionar fuentes y como al pasar, Cardini afirma que “en estos 11 meses ya se aumentaron 14 impuestos en medio de esta crisis”. No hay forma de saber a qué se refiere. No sólo no explica qué impuestos cree él que se han aumentado sino que parece olvidarse que el gobierno local que integra aumentó un 50% de base a todas las tasas municipales, con su voto, y que estableció aumentos de tasas trimestrales violando y anulando funciones del Concejo Deliberante sin que en ese momento lo preocupara la institucionalidad que dice defender.

Cinismo

Dos puntos del texto de Cardini brincan alegremente en la cumbre del cinismo. Su referencia a la educación y a la violencia institucional.

Que Cardini se manifieste preocupado porque “los chicos no pueden ir a la escuela a aprender” cuando el gobierno nacional al que pertenecía, por ejemplo, suspendió las paritarias docentes violando la ley (otra vez la institucionalidad), canceló el Programa Conectar Igualdad, no construyó una sola escuela; y el gobierno provincial que lo representaba, en el colmo de la desidia, se quedó mirando como dos trabajadores de la educación volaban por el aire, es al menos, de parte del legislador, un acto temerario.

También lo es su incursión improvisada en la preocupación por la violencia institucional cuando menciona a Facundo Castro no habiéndose jamás manifestado, de igual manera, por Santiago Maldonado. En Derechos Humanos no se elige por qué víctimas reclamar. Toda violencia institucional está mal. Toda víctima merece verdad y justicia. Pero eso lo saben quiénes sin intencionalidades políticas berretas, defienden los Derechos Humanos.

Llamativamente, el concejal no está de acuerdo con el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas pero le pide a la clase política que, a modo de gesto, reduzca sus sueldos.

La situación de crisis que enfrenta nuestro país luego del gobierno de Juntos por el Cambio y profundizada por una pandemia mundial, no será resuelta con gestos. Se resolverá, como sobran los ejemplos en la historia argentina, con medidas de redistribución de la riqueza. Porque, si a Cardini le preocupa la pobreza, habrá que decirle que ésta es solo una pata de la desigualdad. Y la desigualdad, en Argentina como en cualquier país del mundo es la consecuencia directa de la concentración de la riqueza.

Para tener un país mejor, con crecimiento, reducción de la pobreza y bienestar para todos, hay que generar políticas que eviten la concentración de la riqueza producida por el trabajo argentino, en las manos de los mismos de siempre. Por eso es imprescindible una reforma impositiva progresiva que impida que sigan siendo las y los trabajadores los que más impuestos paguen.

Si queremos combatir la pobreza, si queremos disminuir la desigualdad tenemos que redistribuir la riqueza.

Finalmente, si queremos tener discusiones serias, no podemos seguir teniendo concejales y políticos con marcos teóricos de principios del siglo XX. n

(*) Articuladora CDR, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Militante del Frente de Todos Trenque Lauquen.