El pulso tanguero del septeto de Navarro se asoma al streaming

El contrabajista y compositor Juan Pablo Navarro, uno de los exponentes más importantes del tango contemporáneo, presentará este viernes a las 22 su primer concierto por streaming ,donde al frente de su septeto hará un repaso por sus dos últimos trabajos, “Tangos de la Posverdad” (2018) y “Los dopados, la música de Cobián” (2019), en una imponente puesta visual y sonora.

“Estamos muy ansiosos y contentos por poder generar una situación lo más cercana a tocar en vivo que existe hoy en día” arriesgó Navarro en entrevista con Télam.

El músico advirtió que “por supuesto que no será lo mismo que hacerlo frente a un público presente, pero estoy seguro que se va a poder apreciar la energía que despliega el septeto a través de la realización y dirección de cámaras del gran director Luis Santos (responsable de ‘El Concierto Subacuático de Charly García’, para mencionar uno de los tantos e impactantes shows que estuvieron a su cargo)”.

A través de la plataforma All Arena, el público tendrá la posibilidad de apreciar en una producción inédita en este tipo de presentaciones, la propuesta de esta agrupación encabezada por el reconocido contrabajista, en la que conviven sonoridades de la tradición tanguera e influencias del jazz y la música contemporánea.

“Creemos que la búsqueda parte desde un lenguaje que tenga raíz en la música argentina, donde interactúan paisajes de otras músicas pero nunca se pierde el acento de procedencia”, expresó Navarro para describir el corazón del conjunto.

El contrabajista que además toca jazz, contó que a través de la música ciudadana pudo encontrar una voz propia como intérprete y compositor.

Referente contemporáneo de su instrumento, Navarro, es uno de los fundadores de Tangocontempo, y a lo largo de su rica historia musical grabó junto a figuras de la música argentina como Amelita Baltar, Pablo Agri, Leopoldo Federico y Chango Spasiuk, entre muchos otros.

Está al frente del septeto que completan los virtuosos Nicolás Enrich en bandoneón, Guillermo Rubino en violin, Sebastián Tozzola en clarinete y clarinete bajo, Esteban Falabella en guitarra, Emiliano Greco en piano, y Sergio Verdinelli en batería y vibráfono.

Creo que este es un momento de reflexión y de retrospección; a su vez los músicos no nos detenemos porque seguimos estudiando, escribiendo música y grabando. Juan Pablo Navarro

Junto a ellos recreará en este show virtual piezas de “Tango para la posverdad”, donde indaga en el nuevo sonido de la música porteña a partir de un puñado de inspiradas piezas propias y versiones de clásicos del tango, el rock y la música clásica, y “Los dopados”, disco grabado en vivo en La Usina del Arte en el que homenajea la obra de Juan Carlos Cobián.

Télam: En esta presentación harán un repaso por los dos últimos discos del septeto. ¿Cómo seleccionaron las canciones que finalmente formarán el repertorio?

Juan Pablo Navarro: Elegimos hacer versiones que nunca quedaron registradas en nuestros shows. Son versiones también bastante diferentes de las que están en los discos.

T; ¿Cómo están transitando estos tiempos con el septeto?

JPN: Tuvimos un periodo grande de inactividad, como casi todos los grupos y artistas en general, así que ante la invitación de la plataforma All Arena no dudamos en aceptar, sobre todo por tratarse de una producción de streaming inédita en nuestro país.

T;¿Pensás que esta modalidad puede servir como un puente para poder seguir compartiendo la música con el público?

JPN: Por ahora creemos va a ser el único contacto que vamos a tener con la audiencia que quiera escucharnos y además una gran oportunidad para que conozcan nuestra música en distintos lugares del mundo.

T: Después de un largo e intenso camino recorrido, con premios y el reconocimiento del público y de la crítica, cómo definirías este presente profesional y artístico? ¿Cómo repercute lo que está sucediendo en el mundo a la hora de hacer música?

JPN: Creo que este es un momento de reflexión y de retrospección; a su vez los músicos no nos detenemos porque seguimos estudiando, escribiendo música y grabando. Lo que de verdad se extraña es el contacto con la gente. En mi caso estuve también generando contenidos educativos para la plataforma My Music Masterclass y también terminé de componer un concierto para bandoneón y orquesta para el gran bandoneonista Lautaro Greco, que todavía no tiene fecha de estreno.