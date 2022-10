El PSG con Messi busca la clasificación a octavos de final en la UEFA Champions

Paris Saint Germain, con el capitán del seleccionado argentino Lionel Messi, buscará asegurarse este martes el pase a los octavos de final en la Liga de Campeones de Europa cuando reciba al Maccabi Haifa, de Israel, por la quinta fecha de la fase de grupos.

El encuentro se jugará en el estadio Parque de los Príncipes desde las 16 (hora de la Argentina), será televisado por ESPN y la plataforma Star +.

El PSG lidera su zona junto a Benfica, ambos con 8 puntos, y cinco de ventaja sobre Maccabi Haifa y Juventus de Italia, que jugará en Portugal con la obligación de ganar para no quedarse afuera en la fase de grupos.

Messi atraviesa un muy buen momento a menos de un mes del inicio del Mundial de Qatar 2022, con 9 goles en los últimos 40 días entre su club y el seleccionado argentino.

