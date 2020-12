“El problema de esto es que se ocupan camas de Terapia por lo que pedimos encarecidamente responsabilidad”

La Opinión dialogó con el subsecretario de Salud del Municipio, Sergio Valente, quien se mostró preocupado por el importante número de accidentes de tránsito que se registraron en los últimos días y que provocaron la ocupación de parte de las camas de la unidad de Terapia Intensiva del nosocomio local.

Al respecto insistió en la necesidad de tomar conciencia para evitar accidentes aunque consideró que a juzgar por los datos de los últimos días esa conducta no existe al menos en parte de la comunidad.

Impacto

Valente se refirió al impacto en el sistema de salud de la Comuna que provoca el creciente número de accidentes de tránsito, principalmente aquellos protagonizados por motociclistas que se vienen registrando en los últimos días y al respecto señaló: “Es algo que vengo señalando desde hace mucho. Cada vez que tengo la posibilidad de hablar en algún medio insisto en referirme a esta situación que considero que era algo esperable. Se empieza a liberar por decirlo de alguna manera el sistema y vienen los días lindos entonces comienzan los problemas con los accidentes”.

Y añadió: “Ya no sabemos cómo decirlo. Pedimos encarecidamente que sean responsables porque el problema de esto es que se ocupan camas de terapia. Hubo muchos accidentes, estamos trabajando mucho en eso para evitarlos pero dependemos mucho de la conciencia social que hasta ahora no hay, o al menos no vemos”.

Camas

Por otra parte el médico expresó a La Opinión que “el fin de semana tuvimos dos y hasta tres camas de Terapia ocupadas por accidentes, después se fueron desocupando”, al tiempo que reiteró la necesidad de tomar conciencia social a la hora de transitar principalmente en moto para evitar accidentes de tránsito que tengan su impacto en el sistema de Salud y principalmente en el aspecto de ocupación de camas del Hospital Municipal”.