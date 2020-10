El Prix coronó a sus campeones

Se jugó días atrás la octava y última fecha del Prix Interprovincial de Ajedrez organizado por la escuela de la Biblioteca Rivadavia, a cargo del profesor Diego Enriquez.

El certamen, disputado en la plataforma online Lichess.org, contó en cada capítulo con un gran grupo de jugadores de toda la región, con un punto alto de nivel en los pampeanos.

Vale recordar que la competencia, jugada a lo largo de ocho sábados consecutivos, seleccionó los seis mejores puntajes de cada competidor para definir a los mejores de las divisiones. Un torneo que logró que los ajedrecistas puedan disfrutar de las competencias en tiempos de pandemia en un juego-ciencia que se adecuó muy bien a las pantallas de las computadoras.

Ganadores

Tras las ocho fechas, y los seis mejores resultados, estos han sido los campeones por cada categoría. En la división Sub 8 el título fue para el píquense Vito Damico; en la Sub 10, también de General Pico, festejó Matías Ferrero; en la Sub 12 el mejor fue Raúl De La Cruz, de Santa Rosa; en la Sub 14 el título quedó en manos de Lautaro Luna, de Trenque Lauquen; la categoría Sub 16 fue ganada por el joven trenquelauquense Thomas Savi; en la Sub 18 se impuso Jeremías Laborde, de Santa Rosa, y en la clase de mayores se dio el gran título de Joaquín Llanos, de Santa Rosa.