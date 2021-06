El primer fin de semana de julio vuelve el cine a Trenque Lauquen

Tal como lo adelantara diario La Opinión el último lunes, la sala del Cine Barrio Alegre volverá a abrir sus puertas el viernes 2 de julio cuando se proyecte su primera función luego de más de dos meses de no poder hacerlo debido al rebrote de casos positivos de Covid-19 en el distrito y al cambio de Fase dispuesto para evitar la propagación del virus.

Así fue confirmado en el día de ayer a este medio por Raúl Falco, encargado de la histórica sala local, quien contó que “está confirmada la apertura para el primer fin de semana de julio que incluye los días viernes 2, sábado 3, domingo 4 y lunes 5”.

Falco detalló que “el viernes 2 por la noche, a las 21.30, y el sábado siguiente a las 18.30, se proyectará una película del INCAA protagonizada por (el actor argentino) Pablo Echarri en esas dos funciones. El sábado por la noche y domingo por la tarde, a las 21.30 y 15 horas, respectivamente, se proyectará la película ‘Tom y Jerry’. Se trata de una producción para toda la familia que, en otras salas, ha pegado muy fuerte. Esta película también podrá volver a verse los días domingo y lunes a las 21.30”, contó.

Protocolos y valores

Respecto de cómo se viene preparando el Club para iniciar esta nueva etapa de proyección de películas, Falco contó que “el Cine se venía manteniendo muy bien, así que mucha limpieza de fondo no es necesario hacer, la sala está muy bien. Los protocolos son los mismos con un aforo habilitado del 30% de la capacidad total del cine. Es decir, se mantienen las mismas condiciones y las mismas medidas que se venían dando en el mes y medio de este año en el que el cine pudo abrir sus puertas”.

Por último, y respecto al valor de la entrada, el encargado del cine indicó que “los valores son los mismos también: Para el INCAA, el socio, el jubilado y el estudiante pagan $50 y, el no socio, paga $100. Con respecto a las películas comerciales, el socio de cualquier edad a partir de los 5 o 6 años paga $200. Al jubilado que no es socio, en tanto, se le da un beneficio y se le cobra $250 y el espectador que no es jubilado y tampoco es socio paga $300 cualquiera sea su edad”.

Por último, comentó que, ya en estas primeras funciones “va a haber servicio de quiosco como siempre hubo, respetando el protocolo establecido”.