El Pre Federal tiene fixture confirmado

El básquet del FBC Argentino ya se prepara para lo que será una nueva edición del Torneo Pre Federal luego de haber sido el subcampeón del Toreno Apertura de la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL). El “Decano” ya conoce a sus rivales de grupo, entre los que se encuentros los equipos pampeanos y Atlético Villegas. El debut sería de local en la noche del 11 de agosto. El Pre Federal de la Región CAB 2 se jugará con la modalidad de todos contra todos a dos ruedas. Los cuatro primeros se clasificarán a la Liga Federal 2024 y jugarán playoffs para determinar el campeón del Pre Federal.

Sportivo Independiente de General Pico y All Boys de Santa Rosa, dos de los animadores que tuvo la Liga Federal 2023 de básquet, protagonizarán el choque estelar de la primera fecha del Torneo Pre Federal, que se pondrá en marcha el 11 de agosto y otorgará cuatro plazas directas para jugar la Liga Federal 2024. El otro equipo pampeano que viene de jugar la Liga Federal pasada, con una gran actuación que lo llevó a las semifinales, fue Ferro de Pico, que iniciará este Pre Federal clasificatorio en un reducto difícil como la cancha de Sportivo Realicó.

En esa primera fecha, Cultural Argentino de Pico recibirá a Juventud Unida de Alpachiri y el partido en Trenque Lauquen entre el FBC Argentino y Estudiantes de Santa Rosa. Fecha libre para el Club Atlético Villegas.

El fixture

La segunda fecha, pautada para el 18 de agosto, tiene estos cruces: Ferro vs. Argentino (TL); CAJU vs. Independiente; All Boys vs. S. Realicó y A. Villegas vs. Cultural Argentino. Libre: Estudiantes; la tercera se jugaría el 21 de agosto: Independiente vs. A. Villegas; Estudiantes vs. Ferro; S. Realicó vs. CAJU; Argentino (TL) vs. All Boys. Libre: Cultural Argentino; el cuarto capitulo pautado para el 25 de agosto: All Boys vs. Estudiantes; A. Villegas vs. S. Realicó; CAJU vs. Argentino (TL) y Cultural Argentino vs. Independiente. Libre: Ferro; la quinta fecha el 1 de septiembre: Estudiantes vs. CAJU; Argentino (TL) vs. A. Villegas; S. Realicó vs. Cultural Argentino y Ferro vs. All Boys. Libre: Independiente; la sexta fecha el 3 de septiembre: CAJU vs. Ferro; Cultural Argentino vs. Argentino (TL); A. Villegas vs. Estudiantes e Independiente vs. S. Realicó. Libre: All Boys; la séptima fecha el 8 de septiembre: Argentino (TL) vs. Independiente; Estudiantes vs. Cultural Argentino; All Boys vs. CAJU y Ferro vs. A. Villegas. Libre: S. Realicó; la octava fecha el 15 de septiembre: A. Villegas vs. All Boys; Independiente vs. Estudiantes; Cultural Argentino vs. Ferro y S. Realicó vs. Argentino (TL). Libre: CAJU; y la novena fecha el 22 de septiembre: Estudiantes vs. S. Realicó; All Boys vs. Cultural Argentino; Ferro vs. Independiente y CAJU vs. A. Villegas. Libre: Argentino (TL).