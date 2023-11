El piloto argentino Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1

El joven piloto argentino Franco Colapinto se lució este martes en su primera experiencia con el FW45 de la escudería Williams en el circuito de Abu Dhabi.

El bonaerense, de 20 años, completó 65 vueltas y terminó en el décimo lugar entre los veinte pilotos que participaron del “Rookie Test” de la Fórmula 1.

Con este rendimiento, Colapinto realizó los 300 kilómetros que lo habilitan a sacar la superlicencia que le permitiría ser promovido a la máxima categoría del automovilismo.

Heading out for his first laps in an @f1 car!

Enjoy it, @francolapinto! pic.twitter.com/ODU39rghJ2

— Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2023