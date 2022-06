El Parque, su magia

Quien sigue diariamente esta pequeña sección de diario La Opinión se habrá dado cuenta que el Parque Municipal “Conrado Villegas” es uno de los espacios que más presencia ha tenido, desde siempre, en esta última página.

Y no hay que asombrarse ya que es natural que, en una columna que tiene el fin de mostrar diferentes situaciones o lugares pintorescos de esta tierra querida, aparezca con asiduidad el que para muchos es el espacio público más atractivo con el que cuenta la ciudad de Trenque Lauquen. Su amplia laguna, sus árboles diversos, el tradicional anfiteatro y el incesante movimiento de vecinos cada día, pero sobre todo el fin de semana, lo convierten en un sector óptimo para desarrollar de la mejor manera el arte fotográfico. Y así ocurre casi de manera diaria y las redes sociales son un fiel reflejo de eso: no hay persona que pase por allí y no se tiente a tomar una fotografía con su celular y compartirla luego con sus contactos. Así es, simplemente, la magia del Parque.