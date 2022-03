El otoño pide pista

Si bien el clima continúa mayormente cálido, con poquísimas jornadas alguito más frescas, el otoño ya se muestra ansioso por aparecer. Y, si uno se atreve a mirar, puede apreciar diferentes signos que así lo indican. Uno de ellos es, sin dudas, el tenue amarillo que se aprecia en los árboles ubicados en ramblas, veredas y plazas de Trenque Lauquen donde el verde comienza gradualmente a desaparecer.

Si bien muchos se resisten a aceptar esta dura verdad, tampoco hay que alarmarse tanto ya que no se trata de nada grave. Por el contrario, forman parte de un periodo climático que se reitera todos los años. A no desesperar, en sólo algunos pocos meses, todo volverá a reverdecer nuevamente. No obstante, aquellos que sí disfrutan del periodo invernal, que se regocijen plenamente. En esta región del mundo, hay para todos los gustos.