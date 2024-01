El ojo del tiempo: Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Entre 1933 y 1945, durante el régimen nazi, liderado por Adolf Hitler, tuvo lugar una etapa de persecución y violación de derechos humanos sin precedentes. El ejército alemán ordenó perseguir y condenar a los grupos que consideraba “indeseables”, lo que incluía a judíos, homosexuales, gitanos, presos políticos y afrodescendientes. En esos años, se estima que murieron entre 50 y 70 millones de personas.

Además, millones de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares con el temor de ser arrestados y trasladados a los temidos campos de concentración, donde se llevaron a cabo torturas y aniquilaciones masivas.

Esta fecha se promulgó en 2005 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y tiene como propósito concientizar sobre la lucha en contra de las ideologías de odio. Se eligió el 27 de enero por que, este mismo día en 1945, el ejército soviético liberó el campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia. Este lugar fue uno de los mayores centros de detención ilícita durante el holocausto. Allí murieron alrededor 1,5 millones de personas, 90 por ciento de los cuales eran judíos.

Con este día, la ONU invita a sus estados miembros a elaborar planes y programas que permitan recordar los hechos del holocausto a las nuevas generaciones y, de ese modo, se busca recordar la brutalidad y el peligro de seguir ciertos ideales. (La Nación).

El momento en que las tropas soviéticas liberaron

Auschwitz en un día como hoy en 1945

___________________________________________________________________

El Presidente Javier Milei participó del acto en conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

El presidente Javier Milei participó del acto en conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, a 79 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, en el que ratificó que “la Argentina no silencia frente al terror de Hamas”, y exigió “la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros 11 compatriotas”.

En el marco de la fecha de la llegada soviética al campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, ocurrida en 1945, el presidente afirmó que “sobre lo destruido se vuelve a construir. El Holocausto y los nazis no son algo del pasado, el hecho del 7 de octubre es una alerta y nosotros tenemos la obligación de que nada de esto vuelva a ocurrir”, y agregó: “Gracias a este museo construimos el presente y el futuro”.

Además, brindó testimonio de su vida la sobreviviente Eva Fono de Rosenthal, quien destacó que en 2024 se cumplen 80 años de la deportación de los judíos de Hungría y manifestó que se trata del primer acto luego del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre en Israel. “El mundo no puede volver a permanecer en silencio frente a estas atrocidades. Es nuestra misión y obligación contar, porque fuimos testigos de uno de los episodios más oscuros de la historia. Nuestro testimonio es una de las herramientas más poderosas para evitar que se repita”, indicó.

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, resaltó que “conmemorar un nuevo aniversario de la Shoá en momentos en que otro régimen totalitario y criminal se levanta contra los judíos y su hogar nacional, Israel, no es sólo una coincidencia, es una alarma, una sirena que debe perforar los oídos de la humanidad toda y despertar las conciencias de cada hombre y cada mujer en cada rincón del planeta”.

Durante el evento, en el que se llevó a cabo la tradicional ceremonia de encendido de las velas, estuvieron presentes los sobrevivientes del Holocausto Mónica Dawidowicz, Manfredo Leopoldo Dziubek, Marion Eppinger, Eva Fono Rosenthal, Andre Gategno, Helene Gutkowksi, Tomás Kertesz, Noelly Talgham, Lea Zajac Novera, Mariette Diamant, Pedro Roth, Jorge Kappel, Victor Woma Barg, Rebeca Szuchman de Sztjnahart, Marysia Szefner, Alberto Danon, Claudia Piperno, Pedro Lievendag e Izy Levenzon.

El acto contó además con un número musical a cargo de Yanina Meller y Diego Rubinstein, quienes cantaron “Honrar la vida” y “Eli Eli”. (www.casarosada.gob.ar).