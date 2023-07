“El objetivo es llevar la voz de los barrios al Concejo Deliberante”

Con el objetivo de representar a los barrios de la ciudad, la agrupación Libres del Sur Trenque Lauquen participará de las próximas elecciones con una lista propia.

La misma lleva como precandidata a intendente a Agustina Martino, quien cuenta con un extenso recorrido en el ámbito de la militancia social y que intentará canalizar las problemáticas, inquietudes y demandas de los vecinos de sectores compuestos por una gran cantidad de ciudadanos.

La precandidata a intendente remarcó que el espacio político que representa “está compuesto por toda gente de barrio de toda la ciudad, incluida la Ampliación Urbana”. Y detalló que “Aldana Zarria, quien es la primera candidata a concejal de la lista, es la referente de Libres del Sur de T. Lauquen y viene realizando un trabajo comunitario y social desde hace mucho tiempo. Mientras que la lista está integrada completamente por militantes sociales y comunitarios”.

Propuestas

En concordancia con la idea de representar a los barrios de la ciudad, las propuestas del espacio que la lleva como precandidata, según Martino, se desprenden de las demandas y problemáticas cotidianas de los “vecinos de a pie”. En este sentido mencionó que “Trenque Lauquen ha crecido mucho y por eso se piensa que es necesario contar con un transporte público, algo que es ya una necesidad básica” resaltó. Y añadió, a modo de ejemplo, que “una ciudad cercana a la nuestra, como Rufino, que tiene 15 mil habitantes, tiene un sistema de transporte público y T. Lauquen, con el triple de habitantes, debería contar con un servicio similar, sobre todo porque las distancias en la ciudad se han hecho muy grandes y cada vez hay más gente viviendo en zonas mas alejadas como la Ampliación Urbana”.

La precandidata a intendente también planteó la necesidad de que la ciudad cuente con mayor oferta académica y universitaria para los jóvenes ya que “a los padres se les complica mucho enviar a un hijo a estudiar. Y si bien hay universidades como la UTN, que tiene un excelente nivel, y terciarios y profesorados, sería importante que también se ofrezcan otras carreras más demandadas como abogacía, contaduría, arquitectura, para que los chicos no se tengan que ir a estudiar afuera, algo que muchos no pueden hacer por no tener los recursos”, señaló.

Objetivo

Por otra parte Martino indicó que “la idea es llevar al HCD las temáticas y problemas que se ven en cada uno de los barrios de nuestra ciudad”. “Charlamos mucho con los vecinos, venimos de años de militancia social y comunitaria, y vemos y conocemos las problemáticas de la gente en los barrios, lo que cuesta llegar a la canasta básica, o que los jóvenes quizás no encuentran trabajo digno”, sostuvo.

Ademas la entrevistada consideró que Libres del Sur es la opción que mejor representa las necesidades de los barrios y se mostró confiada en que eso se vea reflejado en las urnas. “Creemos que la elección de Massa como candidato de Union por la Patria va a permitir a fuerzas como la nuestra sumar votos. A nivel local nosotros tenemos mucha fe que Aldana Zarria va a llegar al HCD. Y es muy importante que eso suceda para que la voz de los barrios de la ciudad esté representada porque parece que estos sectores están olvidados”, enfatizó.