El Newcom tiene a sus campeones

La primera edición del Torneo Apertura de la Liga Trenquelauquenche de Newcom alumbró sus primeros campeones en dos de sus tres categorías: Círculo Policial (Pehuajó) en +40 y Esto es Vida (Trenque Lauquen), en +60, mientras que la +50 debe aún jugar dos fechas más, la octava y novena, con una particularidad, se disputarán en una doble jornada el sábado 30 del corriente mes, para conocer qué equipo se corona. La séptima y última fecha para las categorías +40 y +60, jugada el pasado sábado en el Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo, tuvo además de la premiación, a cargo del intendente municipal, Miguel Fernández, y del director de Deporte, Sergio Barbas, un almuerzo compartido: una choripaneada para todas las delegaciones en el clima de camaradería y amistad que acompaña al torneo desde su comienzo.

La categoría +50, la única pendiente de definición, tiene en la línea de llegada a Aguada Luppi (Trenque Lauquen) en primer lugar, con 14 puntos, seguido de Kosiuko (Nueve de Julio) a dos unidades: tiene 12, pero la doble fecha de cierre le agrega suspenso a la definición.

El certamen es organizado por la dirección de Deporte municipal con el acompañamiento del CEF Nº18.

Los resultados

Con respecto a lo ocurrido en esta séptima fecha, en la categoría +60, Correcaminos (Trenque Lauquen) venció a Los Picos (Tres Lomas), por 3 sets a 2; Pehuajó se impuso al CEF Nº45 (América), por 3 a 0 y triunfo por 3 a 0 de Fortín Olavarría a Los Valientes (Trenque Lauquen). Fecha libre para Esto es Vida (Trenque Lauquen). En la categoría +50, Aguada Luppi (Trenque Lauquen) le ganó a Carlos Tejedor, por 3 a 0; el 3 a 0 de Rivera ante CEF Nº 13 (Pehuajó); el 3 a 1 de Águilas Daireaux a Fortín Olavarría; la victoria de Kosiuko (Nueve de Julio) sobre CEF Nº45 (América), por 3 a 0 y el 3 a 0 de Los Elegidos (Trenque Lauquen) ante Salliqueló. Y en la categoría +40, Círculo Policial (Pehuajó) le ganó a Forty´s CEF Nº 18 (Trenque Lauquen), por 3 a 0; Entre Amigos Barracas B superó a Entre Amigos Barracas A, por 3 a 0; Águilas Daireaux le ganó a Reencuentro Santa Rosa, por3 a 0 y el 3 a 0 de Rezagadas (Tres Lomas) a Bonifacio.

Así sigue

El Newcom ya confirmó que el sábado 30 del corriente mes se jugarán la 8ª y 9ª en la Categoría +50 con el fin de buscar al mejor de la Liga. Los cruces serán los siguientes: Carlos Tejedor vs. CEF Nº45 (América); Kosiuko (Nueve de Julio) vs. Águilas Daireaux; Fortín Olavarría vs. CEF Nº13 (Pehuajó); Rivera vs Los Elegidos (Trenque Lauquen); Aguada Luppi (Trenque Lauquen) vs. Salliqueló; CEF N°13 (Pehuajó) vs. Kosiuko (Nueve de Julio); Águilas Daireaux vs. Carlos Tejedor; CEF Nº45 (América) vs. Aguada Luppi (Trenque Lauquen); Salliqueló vs. Rivera y Los Elegidos (Trenque Lauquen) vs. Fortín Olavarría.