El newcom de la Liga local reprogramó la sexta fecha para agosto

Debido al receso invernal, la Liga Trenquelauquenche de Newcom resolvió reprogramar la sexta fecha del Torneo Apertura, que iba a jugarse este fin de semana, para el sábado 12 de agosto, siempre en las canchas del Polideportivo Municipal Antonio “Poroto” Abásolo.

Asimismo, la séptima fecha en todas las categorías se reasignó para el sábado 2 de septiembre, manteniéndose los cruces sin modificaciones adicionales. Y se definió, además, que la octava y novena fecha para la categoría +50 se jugará el sábado 30 de septiembre, cuando cada equipo disputará dos partidos en horarios a determinar para permitir unificar las últimas dos jornadas del certamen y terminar en la fecha acordada inicialmente.

Los partidos

De esta manera, la sexta fecha, programada ahora para el 12 de agosto, tendrá estos choques, en categoría +60, a las 9 horas, Esto es Vida (Trenque Lauquen) vs. Pehuajó; a las 10, dos partidos, Correcaminos (Trenque Lauquen) vs. Los Valientes (Trenque Lauquen) y CEF Nº 45 de América vs Fortín Olavarría. Fecha libre para Los Picos de Tres Lomas.

En categoría +50, a las 12 horas, Fortín Olavarría vs CEF Nº 45 (América); a las 13 horas, dos partidos, Rivera vs. Aguilas Daireaux y Kosiuko (9 de Julio) vs. Aguada Luppi (Trenque Lauquen) y a las 14 horas, otros dos enfrentamientos, Los Elegidos (Trenque Lauquen) vs CEF Nº 13 (Pehuajó) y Salliqueló vs. Carlos Tejedor.

Y en la categoría +40, a las 15 horas, dos duelos, Aguilas Daireaux vs. Bonifacio, y Entre Amigos Barracas A vs. Reencuentro (Santa Rosa) y a las 16 horas, los últimos dos encuentros, Forty´s CEF N° 18 (Trenque Lauquen) vs. Entre Amigos Barracas B y Rezagadas (Tres Lomas) vs. Círculo Policial (Pehuajó).