El newcom copó el playón del Polideportivo

Ayer, al cierre de esta edición, seguían los enfrentamientos. La cita continuará el lunes.

Con la realización de una doble jornada de newcom, la participación de cuatro equipos y victorias de Azul y Rojo en los dos partidos que jugaron cada uno, comenzó al aire libre en el Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” la edición 2021 de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud que anualmente organiza la dirección de Deportes municipal y que esta vez, debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, se desarrollará en un marco de cuidados preventivos determinados por protocolos de bioseguridad.

Rojo venció primero a Verde por dos set a cero (parciales 15/10 y 15/10) y luego se impuso a Amarillo, por dos set a uno (13/15, 15/7 y 10/4), mientras que Azul lo hizo en el primer turno ante Amarillo, por dos set a uno (6/15, 15/7 y 10/7) y en el segundo frente a Verde, por dos set a uno (15/11, 8/15 y 10/6).

Los equipos se designaron por colores, tienen ocho integrantes cada uno y fueron armados por los referentes de la disciplina de acuerdo a niveles y edades. Al cierre de esta edición se disputaban dos nuevas fechas del certamen de newcom, la última de la primera rueda y la primera de la ronda de revanchas.

La definición

En newcom se está jugando en una categoría única -para personas mayores de 50 años- y bajo el sistema de todos contra todos, partido y desquite, por suma de puntos y en caso de empate en el primer puesto entre dos equipos se jugará un partido final.

Si la igualdad se da entre tres equipos, el campeón se definirá por diferencia de tantos a favor y en contra, de persistir la paridad se tomarán los tantos a favor, en caso de que todavía así continúen empatados se definirá a favor del que tenga menos tantos en contra y en última instancia se recurrirá al sorteo. El certamen seguirá el lunes con la quinta y sexta fecha. La quinta cita será, desde las 21.15 entre Verde vs. Amarillo y a las 21.45 Azul vs. Rojo; en tanto que la sexta fecha será a las 20.15 entre Verde vs. Amarillo, y a las 20.45 Rojo vs. Azul.

Hockey

Además, el lunes se dará comienzo al hockey en cancha del Foot Ball Club Argentino, desde las 19.45, con tres partidos. “Tanto en hockey como en básquetbol y vóleibol, la dirección de Deportes trabajó los preparativos en forma conjunta con las asociaciones correspondientes: Federación Noroeste de Hockey de Buenos Aires, Asociación Básquet Trenque Lauquen y Comisión Municipal de Vóleibol Femenino. También habrá Tiro con Arco en la sede del Club Barrio Alegre; Beach Vóley 3 vs. 3 masculino y femenino, Hándbol Beach, Cesto Beach, Básquet 3 vs. 3 y Vóleibol en el Polideportivo Municipal; y Ajedrez en el CEF N°18”, explicaron desde la organización.