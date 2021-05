El Municipio suma otra medida: no se permiten actividades ni reuniones sociales al aire libre

Mediante la Resolución nº 1715/21, que tiene fecha del miércoles pasado, y confirmando el anuncio público formulado un día antes por Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, el distrito de Trenque Lauquen -junto a otros del territorio bonaerense- fue encuadrado en Fase 2 de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que atraviesa por la pandemia de Covid-19, lo que implicó la adecuación de algunas medidas que estaban vigentes y la implementación de otras nuevas que comenzaron a regir. A eso se le sumó ayer otra medida aplicada a nivel local: no se permiten actividades ni reuniones sociales tampoco al aire libre.

La medida se dio mediante el Decreto n° 992/21, que tiene fecha de ayer y lleva la firma del Intendente Miguel Fernández, y tendrá una extensión durante el tiempo que se mantenga vigente la resolución provincial que encuadra a Trenque Lauquen en Fase 2.

Dos novedades

La circulación en la vía pública hasta las 20, la atención al público en los comercios hasta las 19 y la suspensión de la presencialidad en los distintos niveles de educación marcaron tres de las restricciones incluidas por Provincia en la Fase 2. Y sólo en el caso de las escuelas la aplicación empezará el lunes próximo. Pero además desde este viernes la Municipalidad adhiere a las disposiciones del Decreto Nº 1/2021 del Gobierno bonaerense que establece sanciones previstas en el Decreto-Ley N° 8841/77 para el incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia, y suma otra medida: No se permitirán las actividades y reuniones sociales al aire libre, como una acción complementaria tendiente disminuir los contactos y evitar la propagación del virus.

En sus fundamentos el Decreto sostiene que “la Provincia de Buenos Aires ha dispuesto determinadas medidas de restricción que resultan aplicables a nuestra localidad y que, si bien el Municipio se encuentra imposibilitado de flexibilizar las mismas, sí posee a su alcance la posibilidad de adecuarlas tornándolas más restrictivas en aquellos casos que lo considerara necesario”.

También recalca que en relación específica a la actividad denominada por el nomenclador Provincial en el Anexo I de la Resolución mencionada “115. Eventos culturales, sociales, recreativos en espacios públicos al aire libre con concurrencia máxima”, la autoridad provincial ha resuelto permitirla con hasta un máximo de diez (10) personas y que el objetivo de este Departamento Ejecutivo, en el marco de la pandemia que nos afecta, además de cumplir y hacer cumplir las medidas de carácter provincial, es implementar medidas locales focalizadas en la prevención y contención, a fin de mitigar la propagación del virus y su impacto sanitario. Por tal motivo y conociendo “la realidad local y estimando dicha actividad en la actualidad como una de las que corresponde adaptar al encuadramiento otorgado por Provincia, se ha estimado conveniente restringir la misma”.

Medidas vigentes

Estas son las medidas incluidas en la Fase 2 que estarán vigentes ahora:

Circulación de personas: Permitida entre las 6 y las 20, con excepción de:

a) Las personas afectadas a las actividades y servicios esenciales, establecidos en el artículo 11 del Decreto Nacional N° 125/21 y su modificatorio, en las condiciones allí establecidas, quienes podrán utilizar a esos fines el servicio público de transporte de pasajeros.

b) Las personas afectadas a las actividades industriales que se encuentren trabajando en horario nocturno, de conformidad con sus respectivos protocolos de funcionamiento.

c) Las personas que deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo o concurrir al mismo. Dicha circunstancia deberá ser debidamente acreditada.

Todas las personas exceptuadas deberán portar el Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19 que las habilite a tal fin (Se obtiene de la aplicación Cuidar) y los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

Actividades comerciales en general: Permitidas entre las 6 y las 19 horas.

Actividades desarrolladas en comercios gastronómicos -Restaurantes, Bares, Pubs, Cafeterías, Rotiserías, Heladerías, Kioscos y Almacenes de cercanía-: Permitidas entre las 6 y las 19 horas. Sin aforo interior.

Delivery: Permitido de 6 a 24 (Deben tener autorizacón del dueño del local).

Ferias y mercados de alimentos y artesanías en espacios al aire libre: Permitidas.

Reuniones sociales y familiares en domicilios particulares: No están permitidas.

Actividades/Reuniones sociales en espacios públicos: No están permitidas.

Salas de cine: No están permitidas.

Jardines Maternales y Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI): No están permitidos.

Clases presenciales y actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y modalidades (salvo Educación Especial / Conforme Decreto Nacional nº287/21): No están permitidas.

Talleres culturales al aire libre o en espacios cerrados con amplia ventilación natural: No están permitidos.

Artes escénicas y musicales (con y sin asistencia de espectadores): No están permitidas.

Museos: No están permitidos.

Bibliotecas: No están permitidas.

Actividades Físicas en espacios cerrados -Gimnasios/Academias de Danza/Deportes-: No están permitidas.

Natatorios en espacios cerrados: No están permitidos.

Actividades deportivas/recreativas grupales sin contacto al aire libre: Permitidas hasta diez (10) personas.

Deportes grupales de contacto al aire libre: No están permitidos.

Actividades deportivas individuales al aire libre según Res 2653/2020: Permitidas.

Competencias de Automovilismo y Motociclismo: Permitidas solo competencias oficiales nacionales (no provincial ni regional).

Salones de fiesta, establecimientos afines y discotecas: No están permitidos.

Viajes grupales: No están permitidos.

Expendio de combustibles / Farmacias: Permitidos las 24hs.

Comercios, oficinas y trabajos en general: Se sugiere adoptar las medidas de seguridad que a continuación se establecen, más allá de las recomendaciones generales:

a) Atención por turnos (no atención espontánea).

b) Conformación de grupos de trabajo.

c) Home office en aquellos casos en que sea posible.