El municipio realizó un acto homenaje al ex intendente Juan Jaime Ciglia

En el 112º aniversario de su natalicio, el Municipio realizó el lunes un acto homenaje al ex Intendente Juan Jaime Ciglia, en la Plaza que lleva su nombre, en Paredes Oeste nº 1300.

El Intendente Miguel Fernández encabezó el acto que contó con la presencia del Presidente del Consejo Escolar, David Siles Torrico; y consejeros escolares; del presidente del Partido Justicialista, Pablo Lambert, y de Agustina Martino, impulsora de la idea, funcionarios del equipo de gobierno, representantes de partidos políticos y de instituciones comunitarias, y vecinos/as.

Durante el homenaje se escucharon palabras que destacaron la figura de Ciglia, nacido un día como hoy, pero de 1910, y quien al frente del municipio llevó adelante importantes obras para el distrito.

“La figura de nuestro ex Intendente, Juan Jaime Ciglia, nos convoca a recordarlo con mucho cariño y respeto”, señaló la vecina Agustina Martino, en el inicio de su mensaje a la comunidad.

El Intendente Miguel Fernández hizo hincapié en la figura destacada del ex Intendente Ciglia para explicar que “quizás algunos se sorprendan que un intendente radical, un 17 de octubre, esté brindando un homenaje a un ex intendente como Don Jaime Ciglia, pero quienes ya me conocen saben que no deberían sorprenderse demasiado porque venimos trabajando incansablemente por esta cuestión que recién mencionaba Agustina (Martino, en su discurso) de que nuestro país lo que necesita hoy y ha necesitado siempre, es deponer ciertas actitudes antagónicas para la construcción de esa unidad nacional que muchas veces se declama pero no se concreta como anhelamos”.

También se compartió el mensaje de Pilar Ciglia, hija del ex Intendente, quien explicó porqué no pudo estar presente en el homenaje a su padre. “Debo confesarles que tuve muchos inconvenientes para viajar, por eso no estoy con ustedes. Agradezco este homenaje que me llena de orgullo. Hoy es 17 de octubre, una fecha histórica para todos los peronistas, y la fecha en la que mi papá, cumpliría años, premonitoriamente, él nació, un 17 de octubre, y fue peronista toda su vida”. Lo demostró con sus acciones y con sus obras, fue leal, honesto, nunca traicionó, ni a su pueblo, ni a su movimiento. Me pregunto qué diría él en estas horas tan difíciles para el país, horas en las que vamos otra vez a ser protagonistas de la historia. Creo que seguiría militando con pasión y con esperanza, porque como decía Perón, a la mentira y a la violencia, la venceremos con la verdad. Gracias a todos, los abrazo con el corazón”.

La municipalidad de Trenque Lauquen le hará llegar a Pilar un cuadro con una fotografía del Intendente Juan Jaime Ciglia y la imagen de la boleta con la que ganaría en aquel momento la intendencia, que se encuentran en el Museo Histórico Regional de nuestra ciudad.

El vecino José Azar pidió pronunciar unas palabras en recuerdo del ex Intendente: “En este acto, como trenquelauquense le iba a entregar a la hija de Ciglia la foto de Evita, por quien tanto trabajó, y seguramente Ciglia desde el cielo lo está escuchando porque está viajando, nunca murió para Trenque Lauquen. Gracias por todo Ciglia y también al Intendente (Fernández) por hacerse presente en este acto”.

A continuación, el Intendente municipal; el presidente del PJ y Agustina Martino procedieron a descubrir una placa en homenaje al ex Intendente. La placa dice lo siguiente: “Homenaje por el 112º Aniversario del Natalicio del Intendente Juan Jaime Ciglia. 17 de octubre de 2022. Intendente municipal. Dr. Miguel Ángel Fernández. Municipalidad de Trenque Lauquen”

Fernández: “Una persona de bien, que llegó donde llegó por la voluntad de la gente”

“Resulta paradójico e interesante hasta históricamente que Don Jaime haya nacido un 17 de octubre, quizás si esto se hubiera hecho el 28 de noviembre no hacía tanto ruido, sería natural que un intendente haga un homenaje a un ex intendente”, sostuvo el Intendente Miguel Fernández.

Al respecto consideró que “hay algunas cuestiones simbólicas en este acto, primero siempre prevalecen las figuras más emblemáticas y nos olvidamos de algunos actores de la sociedad, que con su intervención política pasan a un segundo plano; y todos han sido importantes en la construcción de nuestra identidad como trenquelauquenches, a veces siempre prevalece la imagen del Gordo (Jorge Barracchia), un poco más atrás quizás la de Juan Carlos Font, pero las de Don Horacio Arrastúa y Jaime Ciglia, habitualmente pasan desapercibidos”.

“Y este acto nos obliga a hacer una reflexión, a leer, y a estudiar la vida de Don Jaime, y primero me encuentro con que era un buen tipo, elemento básico, lo demás viene con el estudio”, dijo Fernández, para remarcar que “es lo más importante porque lo que no se puede hacer con el estudio es ser buena persona, y esos atributos de buena persona tienen que ver con la humildad, el compromiso, y a donde apuntar sus objetivos como persona y él los encaró fundamentalmente en un servicio a la comunidad”.

“Don Jaime -continuó diciendo el jefe comunal- nos lleva a esa historia trágica de la Argentina, una persona que fue electo por el voto popular, que fue echado por los militares, que fue proscripto, que fue echado de su trabajo por ser peronista, lo cual es un atropello, un disparate, pero eso pasó y seguramente todos coincidimos en que nunca más debería pasar una cosa de ese tipo”.

Y enfatizó: “No se puede discriminar a alguien, o separar de algo legítimo por su ideología política, como si sobrara alguien en este país, como si pretendiéramos que todos pensáramos igual, sería muy aburrido y además no podríamos construir esto de la unión nacional”.

Siguiendo con su descripción de Ciglia, Fernández lo calificó como “una persona de bien, humilde, honesta, que llegó donde llegó por voluntad de la gente y que fue desplazado de ese lugar por intereses distintos a los que hoy bregamos”.

Al hacer foco en las obras que dejó Ciglia, sostuvo que todos los intendentes que ha tenido Trenque Lauquen “han dejado su huella, su impronta y sus obras, con matices y estilos” y sostuvo que “muchas de las obras que hizo Ciglia, a nosotros en nuestra gestión nos tocó intervenirlas, por ejemplo la sala Ameghino, que nosotros ampliamos; hizo las primeras cuadras de pavimento del otro lado de la vía (Orellana y Hernández) y nosotros terminamos de pavimentar el barrio Evita que él hizo, allá por los años ’48 y 50 y que hasta el 2017 no tuvo pavimento”.

También se refirió a la Casa del Niño, que “después de mucho peregrinar terminó estando en la calle San Martín, donde está actualmente, y nosotros hicimos una ampliación y removimos el economato que convivía con la institución, para que tuvieran más espacio”.

“Por donde anduvo Ciglia, nosotros también anduvimos después; porque eso justamente es parte de esa historia de Trenque Lauquen porque si bien hay que hacer cosas nuevas, lo más importante es que estén vigentes las que se hicieron, que soñaron otros, por eso es que Trenque Lauquen tiene algo distintivo: no venimos los intendentes a inventar nada nuevo, sino a mantener el legado”, subrayó.

En este marco, también mencionó el trabajo que se llevó a cabo en la plaza San Martín, donde también se puso énfasis en respetar la historia porque “atrás de ese monumento de bronce a San Martín, había habido un intendente como Ciglia que organizó la colecta y muchos vecinos que juntaron plata para que eso se hiciera, y ningún intendente de Trenque Lauquen puede desconocer esa historia, simplemente lo corrimos y lo mantuvimos vigente, siempre entendiendo y respetando ese legado”.

“Este es un ejemplo de civilidad, (en alusión al acto homenaje) donde el 17 de octubre que es el día emblemático del peronismo, los que no somos peronistas reconocemos la valía y la importancia de haber tenido dirigentes como Ciglia”, subrayó.

“Cuando veía el homenaje que le hacían cuando fallece y lo traen a Trenque Lauquen, lo veía acompañando el féretro a Raúl Lucheli, gran amigo, que le estamos debiendo algo y que tiene que ver con esto simbólico que necesita la Argentina”, manifestó Fernández recordando que “hay un homenaje pendiente al hito histórico del abrazo de Perón y Balbínque está aprobado por el Concejo Deliberante y que lo vamos a llevar adelante porque necesitamos hoy más que nunca este reencuentro entre todos los argentinos más allá de las diferencias políticas; no sobra nadie en esta construcción tan necesaria para sacar al país del atraso, de la pobreza y tener un futuro digno como lo soñaron nuestros ex intendentes”.

Para finalizar, felicitó a los organizadores y agradeció la presencia del presidente del PJ, Pablo Lambert y a Agustina Martino, que tuvo la idea y pidió seguir esta construcción que “nos obliga a mantener la historia vigente para construir el futuro que necesitamos”.

Agustina Martino: “Pasarán los años y seguiremos hablando de su trabajo”

“Con mucha humildad brindamos un sentido homenaje a quién con su ejemplo, su esfuerzo, su dedicación, vocación y su entrega dio todo por la comunidad”, señaló Agustina Martino para marcar que “hombres como él vencen el paso de los años con la fuerza de sus actos”.

Asimismo, manifestó que “pasarán los años y seguiremos hablando de su trabajo; pasarán los años y su imagen continuará en lo más alto porque su espíritu de trabajo y transformación dejó una huella en el pueblo”.

Martino señaló que “no trabajaba bajo una bandera política, trabajaba por y para la comunidad, atendía más de 60 vecinos por día en su despacho, hombres como Ciglia nunca nos dejan, porque siempre vivirá en sus obras, en sus conquistas y en sus logros”.

En este sentido remarcó que “nos acompañará su compromiso, su fe, su voluntad, sus convicciones y su ejemplo” y recordó que “a Ciglia le tocó vivir lo que muchos argentinos vivieron: las persecuciones, proscripciones, fue detenido y se autoexilió, por esta razón hay que cuidar la democracia”.

Tras manifestar que “logró unir a la comunidad porque seguía sus ideales”, invitó a la reflexión reconociendo que “no es fácil descifrar estos tiempos que nos toca vivir sin caer en la pirotecnia verbal, sin repartir culpas que impiden avanzar y que llevan a caer una y otra vez entre nosotros como ciudadanos, esta dicotomía conlleva una gran complejidad”.

En este marco apeló a la unidad señalando que “la unidad es una construcción social, donde el otro no es un enemigo sino un ser humano con quien puedo convivir más allá de las diferencias ideológicas, por eso Trenque Lauquen tiene otra impronta, intendentes como Ciglia, (Jorge Alberto) Barracchia y hoy Miguel Fernández nos dieron y dan la posibilidad de creer que se puede trabajar en conjunto más allá de las diferencias ideológicas, podemos avanzar con compromiso, responsabilidad, fuerza y voluntad de querer y tener un Trenque Lauquen mejor”.

“Este 17 de octubre, día tan emblemático e histórico los convoca a reflexionar, para que la comunidad vuelva a confiar que sólo con la política se puede transformar la realidad y volvamos a hacer la unidad de los trabajadores, basta de unitarios y federales, sensibilización y barbarie, oligarcas y clases populares, solo ser argentinos”, subrayó en el final de su discurso.

La figura de Jaime Ciglia

El ex Intendente Ciglia, figura importante para la comunidad de Trenque Lauquen, realizó varias obras trascendentes para el distrito: Casa del Niño, el Centro Materno de Higiene Infantil y elbarrio Indio Trompa, e impulsó la colecta para el Monumento del General San Martín y la construcción del actual Palacio Municipal inaugurado en 1950.

Ciglia nació el 17 de octubre de 1910, y fue empleado telefónico, martillero, árbitro de fútbol, y presidente del Club Monumental incluso al mismo tiempo en el que llegó a la intendencia en 1948.

Ciglia fue electo por el voto popular en el año 1948a 1952, y luego fue electo nuevamente en el año 1962, aunque la elección quedó anulada por el golpe militar de aquel entonces. El ex Intendente inició un tercer mandato desde 1973 a 1976, que fue interrumpido por el golpe militar del `76.

En 1948 comenzaron las obras del Centro Materno de Higiene infantil, en Villegas y Pereyra Rozas, en julio de ese año el Concejo Deliberante denominó a la plaza principal General San Martín. Posteriormente fue constituida la comisión presidida por el Intendente Ciglia, para homenajear al padre de la patria y en 1950 se impulsó la colecta por el monumento al General San Martín para realizar el pedestal y escultura ecuestre de bronce y luego fue emplazada la estatua realizada por Pedro Biscardi.

La construcción del Palacio municipal se destaca entre sus grandes logros, creado en 1950. En 1951 abre sus puertas Casa del Niño, en el lugar donde funcionaba Canal 12, albergando a 80 chicos para realizar actividades de recreación, aprendizaje.

Los barrios Obrero, Evita e Indio Trompa fueron obras ejecutadas durante su gobierno, así como también la pavimentación del acceso al cementerio, las escuelas nº 2 y nº 5, refacción y ampliación del Hospital Dr. Pedro T. Orellana y apertura del Hospital de 30 de agosto.

En su segundo mandato se concretaron obras en la sala de primeros auxilios Eva Perón, hoy CAPS Ameghino, Escuela Municipal de Girodías, CEF nº 18, y culminación de la copa de agua. En 1976 otro golpe de estado interrumpe su intendencia.

Hoy, llevan su nombre la sede del Partido Justicialista, la Plaza ubicada en el barrio Schilling y la calle que continúa el acceso García Salinas al sur de la rotonda de la Ruta nacional nº 5.