“El Municipio colaborará en todo” dijo Nosetti

El mandatario le hizo ese anuncio a este diario hoy a la mañana. Dijo que el Municipio hará “todo lo que esté a su alcance” para que los chicos puedan volver y sin riesgos sanitarios y consideró que es “necesario” el intercambio de los alumnos dentro de la escuela. Salliqueló no tiene casos positivos de Covid y tuvo muy pocos desde el inicio de la pandemia.

“Mañana tendremos una reunión con las autoridades educativas distritales, con las que ya hemos tenido conversaciones. Se analizará cuáles son los chicos que tuvieron menos conectividad y que deberán regresar a clases, hay que decir que el municipio otorgó condiciones para que los chicos pudieran conectarse durante la pandemia” dijo el mandatario comunal en diálogo con este medio.

El intendente dijo que abrirán “todas las escuelas” y que ahora se está evaluando “la provisión de agua, limpieza de tanques y todas las cosas de infraestructura que se necesiten y nosotros vamos a acompañar y colaborar en todo para que se pueda cumplir con el regreso a clases”, sostuvo.

“La permanencia de los alumnos será por poco tiempo pero hay que tener todas las condiciones edilicias en condiciones sobre todo teniendo en cuenta que hace 6 meses que las escuelas no reciben alumnos”. Dijo también creer que “el regreso es necesario porque hay algunas familias que no pudieron tener contacto con la escuela, algunos chicos no tuvieron contactos con nadie en este tiempo, con compañeros ni amigos, la escuela favorece el intercambio aunque sea por poco tiempo como está previsto”.