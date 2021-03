El mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones

Escribe: Carolina Calligaro, Licenciada en Psicología responsable del área de Tutorías y Orientación Académica la FRTL UTN.

Queremos compartir esta fecha recreando las principales conquistas femeninas: el derecho a voto, el derecho a la ocupación de cargos públicos, a la formación profesional, al trabajo, a un divorcio legal, y a la no discriminación, a la identidad de género, entre otras. Si bien mucho se ha avanzado, ya que hoy tenemos algunas mujeres presidentas, profesionales, decanas, o que se desempeñan como figuras públicas en diversas actividades, nos preocupa la persistencia de prácticas de cosificación y discriminación, sumada a ideologías sexistas y a las violencias de género que se oponen al reconocimiento efectivo de la condición de ser mujer.

Este 8 de marzo de 2021, también queremos recordar a la cantidad de mujeres que han sido asesinadas en manos de sus parejas o ex parejas masculinas, mujeres que hoy ya no están y que tiñen este día de luto nuevamente, cuando paradójicamente es un día que rememora la lucha de un grupo de empleadas de una fábrica que mueren por defender los derechos de las mujeres.

“No me meto”

El Estado y la sociedad misma aún no han logrado construir formas de proteger a las mujeres. La sociedad sigue mirando hacia otro lado con el pensamiento siempre presente de “mejor no me meto”, ese “mejor no me meto” más la gran desidia del Estado en cuanto a leyes, penalidades y formas de contención nos arroja una cantidad cada vez mayor de femicidios, cifra que de manera alarmante va creciendo mes a mes, día a día. Falta mucho camino por recorrer en la Argentina, por esto hoy queremos recordar a estas muchas mujeres víctimas de un sistema arcaico que aún no las cuida, y queremos solidarizarnos con sus familias, y sobre todo con sus hijos, las otras víctimas de estos casos de femicidio, quienes han perdido a sus madres para toda la vida.

Futuro igualitario

Como sostiene la ONU (2021) las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigmas, estereotipos ni violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones. Y los gobiernos, empresas, sociedades deben estar dispuestos a ello y fomentarlo.

Cuando las mujeres están al cargo, se observan resultados positivos. Varias de las respuestas más eficientes y ejemplares ante la pandemia de la Covid-19 han sido dirigidas por mujeres. Y las mujeres, especialmente las jóvenes, son quienes organizan movimientos diversos e inclusivos en redes sociales y en las calles a favor de la justicia social y la igualdad de derechos, o la lucha contra el cambio climático en todas partes del mundo. Por todo ello, el Día Internacional de la Mujer de este año es un pedido a favor de una Generación de Igualdad, a fin de actuar para conseguir un futuro igualitario para todas y todos.

Este año, para la Organización de las Naciones Unidas el tema del Día Internacional de la Mujer (ONU, 2021) ha sido “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19” reconociendo los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de ayudar en la recuperación de la población mundial ante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, las mujeres que se encuentran al frente de la batalla contra la Covid-19 como trabajadoras del sector de la salud y en primera línea, y como científicas, investigadoras, docentes, cuidadoras, etc.; no obstante, ganan un 11 por ciento menos globalmente en comparación con sus homólogos masculinos. Como señala un análisis de equipos de trabajo sobre la Covid-19 de 87 países, solamente el 3,5 por ciento de estos tenían paridad de género (ONU, 2021).

Participación

Las mujeres creemos que con nuestra participación y liderazgo plenos y efectivos en todos los ámbitos de la vida se consiguen grandes progresos para todo el mundo. Sin embargo, seguimos sin tener suficiente representación en la vida pública y la toma de decisiones, tal y como refleja el reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas. Las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países, y únicamente el 24,9 por ciento de los parlamentarios nacionales son mujeres. Al ritmo de progreso actual, la igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno tardará otros 130 años. Y esto sin contar las cifras en el ámbito privado, que son aún peores.

Recordemos hoy entonces que todos somos agentes de estos cambios tan necesarios en las sociedades en pos de la protección, reconocimiento y validación de las mujeres en un mundo globalizado y en constante crecimiento. Se presentan grandes desafíos globales que necesitarán de todas y cada una de las mujeres con sus inigualables cualidades y potencialidad.