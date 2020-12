El movimiento en la Terminal es “muy tranquilo, la gente todavía tiene un poco de miedo a viajar”

A casi una semana desde que se autorizó la vuelta del transporte de pasajeros con micros de media y larga distancia luego de ocho meses de no poder contar con este servicio, el movimiento en la Terminal de Ómnibus de Trenque Lauquen dista de ser el que fue antes de que la pandemia de Covid-19 llegue a la Argentina.

Así fue informado a La Opinión por diferentes empresas que operan a nivel local desde las cuales se comentó que son muchas las personas que aún tienen temor a la hora de viajar, otras consideran que los requisitos para poder abordar un micro son demasiados (y en algunos casos confusos) y, por esa razón, muchos potenciales clientes se ven desalentados para comprar un pasaje a un destino determinado.

En el mismo sentido, la falta de alternativas de recreación una vez llegados a los lugares turísticos debido a las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación del coronavirus, también es un factor que juega en contra del deseo de viajar.

“Poco movimiento”

La empresa Nueva Chevallier comenzó a trabajar el pasado 17 de diciembre. Silvina, quien está encargada de la atención al público de la citada firma, contó cuál es el panorama que se percibe hoy en la Terminal de Ómnibus local: “La gente todavía tiene un poco de miedo a viajar. Por otro lado, el hecho de que se tengan que registrar en la Aplicación Cuidar también frena un poco el tema de los viajes. Pero, de a poco, se va moviendo y empieza a haber pedidos y consultas”, comentó.

Respecto de los destinos hoy disponibles, la entrevistada señaló: “ahora estamos trabajando mucho con lo que es Buenos Aires. Los destinos que manejamos son, además de Buenos Aires, Santa Rosa, Salliqueló y Carhué, pero hoy se está moviendo sólo Buenos Aires por el tema de las fiestas”, antes de agregar: “en época normal, hacemos otros destinos como Bariloche, pero hoy el sur está cortado”.

Consultada si por la cercanía de las fiestas, el movimiento fue mayor en el inicio de esta semana, Silvina explicó: “por el tema fiestas se movió un poco más, pero nada que ver con relación a otros años en los que no podíamos ni movernos por la cantidad de trabajo que teníamos. Los micros ahora van y vienen casi vacíos o con muy poca cantidad de gente. En otros años hubo que poner refuerzos y ahora, una misma línea, tienen lugares de sobra”.

“Muy poco”

Por su parte, Lorena, de Dumas Cat, expresó: “Hasta ahora viene todo muy tranquilo. Dumas Cat, Chevallier, Belgrano y Plusmar somo todas empresas de larga distancia que recién estamos arrancando y todavía la gente no se anima a viajar. Pregunta, se informa de los protocolos y todos los requisitos para viajar, pero todavía no viaja mucho. Esta es una fecha clave que, en otro momento, hubiera estado toda la Terminal desbordada y nosotros solicitando refuerzos. Y esta vez ni refuerzos tuvimos que pedir porque se viaja, pero muy poco. Los coches están pasando, como máximo y en general, con 20 personas arriba. Más de eso no”.

Por otro lado, Lorena explicó que “con el tema de los protocolos, si bien no es algo complicado, hay mucha gente que, cuando se le explica que tiene que bajarse una aplicación, poner la declaración jurada, entre otras cosas, la gente se asusta. Hay gente joven que no y lo hace rápido, pero hay gente grande que hay que ayudarla porque no entiende”.

Córdoba y Rosario

Juan, de Ñandú del Sur y Expreso Alberino, también contó cuál fue el panorama de la última semana. “Nosotros tenemos servicio a Bahía Blanca, Córdoba y Rosario. Y, en Alberino, a Buenos Aires. En Ñandú del Sur ha habido movimiento, más que nada a lo que es Córdoba y Rosario y, en lo que respecta a Alberino, estuvo todo muy tranquilo”, comentó, añadiendo: “Lo que es encomienda en Ñandú del Sur no se ha movido nada y lo que es boleto a Buenos Aires tampoco”.

Consultado sobre si hay expectativas de que las compras de pasajes comiencen a crecer en las próximas semanas, el vecino consultado señaló que “hay expectativa de que todo se empiece a mover, pero también ocurre que la mayoría de los servicios no tienen la frecuencia de antes. Servicios que antes teníamos todos los días, ahora tenemos tres o dos veces por semana. Eso hay que tenerlo en cuenta también”.

En el mismo sentido, señaló que “el tema no es que la gente tiene temor a viajar, sino que no tiene mucho para hacer una vez llegado al destino. Porque si en cada lugar que uno quiere ir va a haber bares y restaurantes cerrados y situaciones así, no tiene mucho sentido viajar, salvo que se tenga a alguien a quien ir a visitar”. “Pero, bueno, esperemos que empiece a moverse pronto, todos queremos eso”, culminó.