El misterio de Miyasi, la empresa fantasma que cubrió de regalos Los Toldos a fines de los ‘90

Por: Marcelo Metayer

de la Redación de DIB

Marzo de 1997. El presidente Carlos Menem coquetea con su re-reelección, Argentina sueña con organizar los Juegos Olímpicos de 2004 y la Policía bonaerense está revolucionada por la feroz purga que siguió al crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. Mientras tanto, llega a Los Toldos,la ciudad natal de Eva Perón enla que viven en paz unas 13 mil personas, un grupo de forasteros en varios Mercedes Benz. Vestidos con trajes oscuros y camisas blancas, dicen representar a una firma llamada Miyasi y que van a instalar en la localidad una concesionaria de autos importados. Luego comienzan a regalar dinero y bienes. Sortean entradas a recitales, viajes a Europa y hasta un automóvil. A lo largo de un período de menos de dos años se convierten en un misterio que llena de obsequios al pueblo y a la vez despierta muchas sospechas. La Justicia investiga y no encuentra nada. Detrás de todo esto hay un solo nombre pero sin rostro conocido: Edgardo Rubén Nogales. Este relato parece el comienzo de una serie de Netflix, pero es algo que pasó realmente y de lo cual, casi tres décadas después, no se sabe casi nada.

«Los Miyasi», como se los conoció en Los Toldos, revolucionaron al pueblo con donaciones, regalos, sorteos, publicidades y la promesa de una concesionaria de la marca de autos de lujo inglesa McLaren, la misma que en esos momentos sentaba en sus vehículos de Fórmula 1 a MikaHäkkinen y David Coulthard. Era un fenómeno asombroso que dejó decenas de anécdotas, como la deSantiago, un chico de 10 años que jugaba al básquet y le mandó una carta a Miyasi donde pedía camisetas nuevas para su equipo, lo que por supuesto fue cumplido. A Santiago, al igual que muchos otros que disfrutaron de esa generosidad, lo fotografiaron con sus regalos. Eso sí, al equipo de Miyasi nadie podía tomarle fotos. Tampoco podían relacionarse con mujeres, tomar alcohol ni usar otras prendas que los trajes negros y las camisas blancas. Así y todo, el pueblo logró guardar un secreto: Miyasi llegó a Los Toldos en marzo de 1997y el periodismo porteño recién descubrió el asunto en febrero del año siguiente.

El amor incondicional

La historia comienza con un romance.Allá por 1996Josefina Bilotta y Silvana Alonso (24), madre e hija oriundas de Los Toldos, vivían en la Ciudad de Buenos Aires y trabajaban juntas en un local de sábanas y toallas del Unicenter Shopping. Allí entró un día Edgardo Rubén Nogales (35), elegante, moreno, de traje negro, camisa blanca,y quedó flechado por los encantos de Silvana. Compró quince toallas y se fue. Con el correr de los días visitó el local muchas veces y siguió comprando toallas, además de regalarles a las mujeres relojes de oro y ramos de rosas. Al poco tiempo Edgardo y Silvana se pusieron de novios. Él la visitaba en un auto con chofer y continuaba deslumbrándola con presentes. Le aseguró a la joven que su dinero provenía de una fuenteinsólita: era biólogo, había descubierto una cura contra el Sida y una firma suiza le enviaba medio millón de dólares al mes para que no revelara su secreto. Además, y como si esto fuera poco, era estudioso de la cábala, llevaba todo el tiempo piedras preciosas en los bolsillos y echaba oro en polvo en los pocillos de café.

A pesar de todo esto -o quizás, justamente, por todas estas excentricidades- Silvana dejó de querer a Edgardo y diez meses después de comenzar su relación lo abandonó. Se volvió a Los Toldos y se puso de novia con el médico ginecólogo Horacio Villa. Poco tiempo después llegaron al pueblo los Mercedes Benz con los hombres de Miyasi, muchos dicen que a vigilar a la chica.»Nogales no se resignaba. Me decía que tenía que convencer a Silvana de que volviera con él», confesó años después Josefina. De hecho, Miyasi era el nombre que Nogales y Alonso habían inventado para una marca de ropa para chicos, una de las pocas referencias que todavía aparecen en Internet al googlear el término.

Sospechas

Mientras Nogales preparaba en Los Toldos la concesionaria de McLaren, envió a Josefina, a un socio de Miyasi y a una intérprete a la sede de la empresa en Londres. Pero la representación toldense nunca terminó de cuajar. Incluso se despertaron las sospechas del intendente de General Viamonte, Juan Carlos Bartoletti. «Primero no presentaron los planos del local; después no pagaban los derechos de construcción. Además, la firma MiyasiDivision Car, como se identificó cuando llegó, no existía legalmente», afirmó en su momento el jefe comunal.

Mientras tanto, la única cara visible de la compañía, Julio González, indicó que las demoras se debían a obstáculos interpuestos por el funcionario «porque sí».

En el interín, los Miyasi pagaron para realizar un programa en la FM local Eclipse donde repartían premios inmensos. Y hasta renovaron todo el equipo técnico de la radio. Además, iban a los bares del pueblo y dejaban propinas de 200 pesos, 200 dólares en ese momento.

Investigación vacía

La Justicia intervino recién a comienzos de 1998, cuando era imposible ocultar un fenómeno tan particular. «¿Qué tiene de malo que un hombre de dinero quiera ser bueno con los pobres?, preguntó a Clarín en febrero de 1998 González, mientras empezaban a tomar cartas en el asunto el fiscal federal de Junín Eduardo Vara y la jueza de la misma jurisdicción Teresa Crosetti. No pudieron encontrar nada irregular, pese a las sospechas de lavado de dinero o venta de drogas.

Cuando se comenzó a hablar del tema en la Capital Federal, Miyasi desapareció de Los Toldos. Parece que al equipo no le convenía la exposición a la que era sometido y se fueen el mismo misterio con el que llegó.

El caso cautivó a mucha gente y todavía se recuerda en Los Toldos. Hasta se hizo un documental, hoy inhallable, para el canal Infinito. Nadie dio con una explicación, pero el periodista Alejandro Guerrero deslizó, en un artículo de la legendaria revista «Pistas», que Misayi no era más que la resurrección de la logia Anael, el oscuro grupo político-esotérico al que perteneció «El Brujo» de Perón, José López Rega. Habrá que seguir indagando… aunque Nogales es, hoy en día, un fantasma.