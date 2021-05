El misterio de la Masonería

Desde mi adolescencia e inexplicablemente me atraen los misterios históricos y sociológicos (¿Que hablarán los Cardenales en el transcurso de un cónclave? ¿Que se dirán? ¿Que propuestas se harán? ¿Qué se dijeron San Martín y Bolívar durante la entrevista de Guayaquil en Ecuador donde hablaron durante un total de 7 horas a solas y puertas cerradas en tres encuentros, el primero de una hora y media, el segundo de media hora y el tercero y definitivo de cinco horas -hay para hablar en 5 horas solo suspendidas cuando a media jornada se abrió la puerta para pedir un refrigerio y las listas de intendencia arsenales y mapas, volviéndose a cerrar hasta el final de la entrevista? ¿Que llevó a Urquiza a su retirada de Pavón casi sin luchar cuando tenía la victoria al alcance de la mano? Y muchos otros ejemplos no dilucidados por la historia y únicamente sometidos a teorizaciones y especulaciones; entre ellos la organización logíastica “Masonería” con toda su fantasía de tenebrosos rituales y siniestros propósitos adjudicados; me llevó a indagar en la poca bibliografía existente en la materia, pero que fue suficiente para desbaratar la popular creencia que se trata de cédulas (logias) impregnadas de ritualismo, dispuestas a desatar sobre la humanidad, cuanto menos las diez plagas de Egipto.

Se supone también que todo lo que se trata, analiza o se piensa durante las reuniones o tenidas masónicas esta vinculado con ritos esotéricos o la brujería. Esto no es casual, la Iglesia Católica –tal vez la formadora de sentido común mas importante de la historia, desde hace cuatrocientos años, utiliza las herramientas a su alcance para desprestigiar a la Masonería, convirtiéndola en su enemiga pública número uno. Mientras desde las cúpulas eclesiásticas se proponía el oscurantismo, la restricción a la información, la represión y se encerraban los libros bajo siete llaves; desde la masonería se pretendía lo contrario, cualquier persona interesada en participar era aceptada con sólo cumplir los requisitos mínimos indispensables, por ello al cumplirse en estos días 298 años de las Constituciones de Anderson (James Anderson. Pastor Protestante residente en Smithfield) quien en Junio de 1723 publicó respecto de La Gran Logia de Inglaterra la Primera Edición de lo que luego se conocerían como “Las Constituciones de Anderson” (Carta Magna de la Masonería hasta nuestros días), me siento impulsado a formular algunas consideraciones sobre esta tan famosa, como poco conocida corporación que no tiene nada del misterioso secreto que pregonan sus enemigos.

La Gran Logia de Argentina siempre dio cuenta de su existencia, sus autoridades fueron y son perfectamente identificables y el templo tenía y tiene una dirección muy precisa Perón 1242 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Se puede asegurar entonces que ese pretendido secreto era pésimamente guardado. O sea: o los masones eran estúpidos o sus detractores mentían.-

EL ORIGEN

La Masonería Operativa

Los albañiles, constructores de grandes catedrales llegaban al sitio de la obra a menudo de diferentes países o lugares del país. Lo primero que edificaban era la Logia, taller donde iban a vivir durante años, guardar la herramienta, formar a sus aprendices, trasmitir sus instrucciones y sus técnicas gremiales en un ambiente cerrado a las personas que no habían sido admitidas tras pasar por una ceremonia de iniciación en la que debían jurar fidelidad para que estos conocimientos no salieran del círculo de la construcción. Logias eran escuelas profesionales y técnicas donde se enseñaba cálculo, geometría, física, leer planos etc, cuando la mayoría de la población era analfabeta y no existían Facultades de Arquitectura ni Ingeniería. Los Albañiles constituían un gremio perfectamente organizado. Un maestro albañil dirigía las logias y en cada logia trabajaba una docena de albañiles de diferentes categorías: maestros, compañeros, aprendices y los conocimientos del oficio se adquirían por tradición oral de una generación a otra. Esos arquitectos y albañiles (en francés macons) eran hombres que no restringían su conocimiento a la práctica del oficio, sino que también buscaban ilustrarse en otras cuestiones. A los macons se los conocía como franc macons (albañiles libres). Cuando la organización llegó a Inglaterra donde arraigó se adoptó la traducción al inglés de free mason

Los Masones Aceptados:

En el Siglo XVII y principios del XVIII las organizaciones masónicas fueron admitiendo miembros honoríficos, llamados “aceptado masones” cuyas profesiones eran diferentes a las propias de la construcción. La exclusividad que supone el control gremial fue disminuyendo hasta ver a todos sus miembros por masones desvinculados de la actividad constructiva. La pertenencia a este tipo de logias tuvo una gran aceptación por la necesidad de muchas personas de disponer de un lugar de reflexión libre de dogmatismos y restricciones, siendo cada vez mayor el número de estos asimilados mientras el elementos operativo fue paulatinamente eliminado y poco a poco los aspectos meramente técnicos de la masonería operativa se convirtieron en algo anacrónico.-

La Masonería Especulativa

1717 es la fecha que se considera el inicio de la Masonería Especulativa ya que fue en ese año cuando se fundó en Londres “La Gran Logia de Inglaterra” para compactar cuatro logias existentes luego sometidas como se ha adelantado a las Constituciones de Anderson que precisa, ordena, reglamenta y estructura la cuestión de La Masonería. La finalidad de ésta, no es ya construir templos, sino edificar el templo del amor y la fraternidad universal a la Gloria del Gran Arquitecto del Universo. Su concepto religioso era muy vago y amplio para dar cabida a los fieles de todos los templos. Los masones se reconocían hermanos y defendían la igualdad de todos sus miembros. Por medio de la tolerancia, la fraternidad y la libertad intentaban acotar los desvanes de esa época, protagonizados por los fanatismos y las guerras de religión.

La masonería siempre prosperó y adquirió peso específico en la medida que el país que la albergara viviera un proceso democrático. Por el contrario su existencia siempre se tornó difícil, por no decir imposible con gobiernos absolutistas o totalitarios. En Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Francia y Grecia los masones fueron perseguidos (incluso deportados a los campos de concentración) cuando los Nazis impusieron en esos países gobiernos despóticos. En la Italia Fascista y la Rusia de Stalin no corrieron mejor suerte. No importaba si el gobierno era nazi, fascista o comunista, el común denominador que los unía era el odio hacia aquellos que osaban, aunque más no fuera en los templos, cuestionar intelectualmente el momento histórico que atravesaba su nación.

En el mundo hay 6 millones de masones. Entre nosotros, se considera a José Roque Perez el padre de la Masonería a la que ingresó en 1956 en la Logia Unión del Plata Número 1. Cuando recién había cumplido 40 años.

La primera logia registrada data de 1795 y se llamó sugestivamente “Logia Independencia”. En 1798 Francisco Miranda funda en Londres la “Logia Gran Reunión Americana” (o de los Caballeros Racionales); 7 años después fundó en Cádiz y Madrid dos filiales de la Gran Reunión Americana. Ambas se llamaron Logia Lautaro en homenaje al caudillo Mapuche Lautaro que en Chile enfrentó y derrotó al adelantado español Pedro de Valdivia. La primera filial de la Logia Lautaro en Bs As. fue creada en 1812 por los masones José de San Martín, Carlos Maria de Alvear, Julián Alvarez y José Matías Zapiola. Entre otros fueron Masones los integrantes de la Primera: Junta Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Juan José Paso, Manuel Alberti, Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Domingo Matheu y los presidentes Bernardino Rivadavia, Justo José de Urquiza, Santiago Derqui, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Miguel Juarez Cellman, Carlos Pellegrini, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen y Agustín P. Justo.

Algunos símbolos Masónicos

El Ojo. En tanto el mayor órgano de percepción sensorial el ojo representa la luz, el sol y el espíritu. En la Biblia el ojo simboliza omnisciencia, la vigilancia y la ubicuidad protectoras de Dios. Para la masonería significa el ojo de Dios, su presencia divina su preocupación por el universo.-

La escuadra. Como la escuadra sólo permite dibujar ángulos rectos, simboliza la sinceridad, la legalidad, el orden que deben tener las acciones y la rectitud. Es un elemento relevante en la simbología masónica normalmente vinculada con el compás.

La estrella de cinco puntas: Representa los elementos de agua, aire, tierra y como último elemento la idea. Entre los pitagóricos simboliza la salud y el reconocimiento.

La letra “G”: tiene el valor numérico 3 y es un número al que se hace referencia históricamente al hablar de Dios. La letra G masónica no solo alude a Dios sino también a la geometría.

Mandil: Es un atributo heredado de los gremios de constructores quienes utilizaban mandiles para transportar piedras. El mandil de aprendiz es totalmente blanco, símbolo de la pureza

Quienes hurgan en los misterios de la naturaleza no lo hacen porque la verdad sea algo lejano o imposible, sino porque al buscarla se convierten en dignos de recibirla. Bajo estos conceptos es que surgió la doctrina iniciática de la masonería. Su impulso esta puesto en la búsqueda de la verdad tiene por objeto la práctica de las virtudes y la investigación para el esclarecimiento de la verdad, la masonería no conoce otro límite más que el de la razón humana.

Por: Ricardo Kurlat

Abogado