El Ministerio de Salud llamará a adultos mayores para completar esquemas de vacunación

La Subsecretaría de Salud municipal, a través del área de Vacunación del Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana, informó que el Ministerio de Salud de la Provincia se comunicará telefónicamente, en primera instancia con adultos mayores, para promover que se completen esquemas de vacunación antigripal (doble adulto) y contra el Covid-19.

Las comunicaciones comenzarán a partir de este fin de semana y se realizarán a través de un número que iniciará con el prefijo 011.

Quienes realicen los llamados se presentarán como parte del Centro de Telemedicina de Trenque Lauquen –que cuenta con los datos de contacto- y se tratará de una comunicación informativa y de promoción.

Comunicaciones

Las tareas de comunicación con los vecinos estarán a cargo de un grupo de trabajadores del ámbito provincial, que cuenta con una base de datos sobre los destinatarios y que no va a solicitar ningún tipo de información que no tenga que ver con el plano sanitario. De modo que, vale aclarar, no se pedirán datos bancarios, ni comerciales, ni de cuestiones familiares. Solamente se promocionará la vacunación de calendario y contra el Covid.

En tanto, una vez culminada la etapa de contacto a adultos mayores, se continuará con otro rango de adultos.