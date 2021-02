El mercado automotor creció, a nivel local, un 39% en ventas con respecto al mismo periodo del año pasado

El mercado automotor inició el año, tanto a nivel local como nacional, con un crecimiento importante y se espera que esta tendencia continúe desarrollándose a lo largo de este 2021.

A nivel nacional, las ventas crecieron un 10% en relación al mismo periodo del año pasado y se aguarda que, en los próximos meses, esa misma tendencia continúe. Así lo indican las cifras divulgadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y señalan que en este último enero se patentaron 49.500 vehículos en la Argentina, lo que marca el citado aumento porcentual interanual si se tiene en cuenta que, en el mismo mes de 2020, se registraron 44.972 operaciones.

A nivel local, el mercado también aumentó. Con respecto a enero 2020, la suba fue de un 39%. Con respecto a diciembre 2020, el crecimiento fue de un 158%.

Causas

Así fue confirmado a La Opinión por distintas concesionarias oficiales que operan en Trenque Lauquen desde la cuales se señaló, como factores determinantes de este nuevo escenario, a un revote natural de la actividad y la influencia del dólar blue que incentiva a todo quien tiene un ahorro en dólares a invertir en la compra de una unidad.

En este marco, si bien los concesionarios entienden que todavía es muy pronto para especular con lo que sucederá en el mercado este año, se espera que culmine en torno a las 400 mil unidades vendidas, lo que significaría un crecimiento de más de 50 mil unidades frente a 2020, que terminó en 342.474 vehículos.

Como ya se señaló, a nivel local, esa tendencia nacional se replica y se espera que, en los próximos meses, la misma continúe.

Estadísticas

Desde la concesionaria Lens Peugeot se brindaron los siguientes números: “Se patentaron en todo el país durante el mes de enero 49.500 coches. Esto da una variación con respecto del año pasado de un 10 por ciento más. (Este crecimiento) se debe a un tema de revote de la actividad y por el dólar blue que, al contar con una brecha muy grande respecto del dólar oficial, hace que el que tiene un ahorro en dólares, compre”.

Asimismo, se señaló que “el mercado local de Trenque Lauquen aumentó, con respecto a enero 2020, un 39%. Y, con respecto a diciembre 2020, un 158%”.

No obstante, desde la citada concesionaria, se señaló que “el auto sigue estando a niveles históricos muy por debajo del precio normal, eso estimula a que aquella gente que tiene un ahorro en dólares lo utilice para invertir en un coche. Por otro lado, hay créditos en pesos muy por debajo de la inflación que hacen que el auto sea un atractivo”.

Mercado selectivo

Por otro lado, se informó que “el mercado está hoy muy muy selectivo, es más chico, no es tan popular como era antes cuando todos accedían a un auto con financiación. Por otro lado, hoy hay más compradores de autos que vehículos, no hace que tengamos los volúmenes de productos que requerimos, entonces el mercado está más del lado del comprador que del vendedor que no tiene la mercadería que le gustaría tener. Hay muchos faltantes de productos específicos”.

Respecto de cuáles son los autos que más se venden en la actualidad, se explicó que “los autos que hoy más salen son el Fiat Cronos, la Toyota Hilux y el Peugeot 208 nuevo que es un suceso en ventas y es 100 por ciento nacional. Este fue el tercer auto más vendido en el mes de enero porque mucha gente compra en diciembre para luego patentar en enero”.

Niveles históricos

Si bien desde esta concesionaria se señaló el crecimiento que el mercado automotor local y nacional viene experimentando también se explicó que “si se compara con niveles récord del año 2013, hoy el mercado es más chico, compra quien tiene un ahorrito en dólares que lo quiere pasar a un bien. También estimula que el auto nunca estuvo tan barato medido en dólares. Ahora viene subiendo de precio, pero está muy por debajo de su costo histórico”.

Por último, se explicó que “el año pasado se cerró en el orden de los 350 mil autos vendidos y se estima que el año 2021 va a terminar en el orden de 400 mil autos vendidos, serían alrededor de 35 mil coches por mes. Es más o menos lo que se prevé. Siempre con la limitante de que van a faltar productos, no vamos a tener todos los coches que tenemos para abastecer a la demanda”.

“Se mueve”

En tanto, desde Dalcross, Concesionario oficial Chevrolet, se brindó el siguiente panorama: “El mercado, teniendo en cuenta la poca mercadería con la que contamos, se mueve, la gente compra. El problema es que hay poca mercadería y hoy estamos con poca disponibilidad, quizás conviene vender afuera y no en Argentina. No obstante, si bien la gente se asombra con los números, lo poco que tenemos lo compra”.

Desde esta concesionaria se explicó que “el año pasado fue malo porque la pandemia nos cortó varios meses de trabajo y nos reinventamos casi sin estar presentes para continuar ofreciendo los productos con los que contamos. Se espera que este año sea mejor, pero esperamos tener las unidades disponibles, ayuda mucho las financiaciones que hay y que tiene Chevrolet las cuales ayudan a resolver negocios”.

Por último, y respecto de cuáles son las unidades más solicitadas por la clientela, se explicó que “es más o menos parejo en cuanto a modelos que hoy se piden”.