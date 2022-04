El lugar de las baterías en Trenque Lauquen

La historia de Jorge Cavalieri con Trenque Lauquen y su vínculo con el rubro repuestero es sumamente particular. Todo comenzó en 1985 cuando, con 21 años, arribó desde su Buenos Aires natal a la ciudad para incorporarse como refuerzo al equipo de fútbol de Ferro Carril Oeste el cual se encontraba, en aquel tiempo, disputando el Torneo Regional.

Y lo que en un principio iban a ser solamente tres meses de estadía por estas tierras terminaron siendo, nada más y nada menos, que 36 años.

En el marco de un nuevo Día del Repuestero, él contó su historia a La Opinión de la siguiente manera: “Yo vine en el ’85 a Trenque Lauquen a jugar al fútbol en Ferro Carril Oeste. Yo soy de Capital Federal, del Barrio Villa del Parque, entre Paternal y Devoto. Yo nací bien enfrente de la Facultad de Agronomía, sobre avenida San Martín. Vine cuando tenía 21 años y, en principio, sólo por tres meses porque Ferro iba a jugar el Torneo Regional que era por tres meses, de octubre a diciembre. Y como era la primera vez que Ferro entraba en un Regional lo único que querían los dirigentes del Club era no salir últimos y que el equipo sufriera goleadas. Entonces vinimos tres o cuatro muchachos de afuera. Pero se dio todo al revés, salimos ganando la zona y después nos ofrecieron tres meses más y me quedé hasta marzo. Ahí jugamos contra Olimpo de Bahía Blanca, Kimberley de Mar del Plata, entre otros equipos, y me ofrecen quedarme un año”.

Cavalieri recuerda que el Club “me pagó la pensión y me consiguieron un trabajo en Casa Gómez donde estuve tres meses y luego, en el ’86, entré a trabajar con Edgardo Ares, yo como empleado de él en una casa de venta de baterías. El dueño era de América, Edgardo era el encargado acá y yo era su empleado. Nos conocimos en la pensión y me ofreció trabajar con él. Estuve a prueba tres meses, luego quedé. Estuvimos varios años trabajando juntos y después yo me fui y me puse solo, pero con otro rubro. Empecé a traer repuestos de Buenos Aires, chaperíos y accesorios de coches, entre otros productos. Y me fue mal. Tuve que cerrar”.

Vuelta a empezar

El entrevistado rememora que, luego de esa primera mala experiencia “mi ex patrón, que, como dije, era de América, me vino a ver a mí sabiendo que yo había cerrado mi negocio y que andaba mal y me ofreció volver a su casa de venta de baterías junto con Marcos quien es el chico que está ahora también trabajando en este lugar. Entonces trabajamos juntos ahí, estoy hablando de la época en que se armaban las baterías. Y después, desde el 2015, ya me puse a trabajar solo en mi casa, siempre en el rubro de las baterías”.

En cuanto a su proyecto personal el cual desarrolla en su propio local ubicado en calle Monferrand 642, Cavalieri cuenta que “al principio, como en todo proyecto nuevo, tuve un poco de miedo pensando en qué pasará, pero gracias a Dios la gente respondió y estoy muy contento. Me ha salvado el hecho de que ya me conocían y me ubicaban como un trabajador del rubro. Hay mucha gente que me ha seguido y estoy agradecido a los clientes y amigos que me han dado una mano bárbara”.

El servicio

Respecto de cuál es el servicio que ofrece, el repuestero informó que “acá se encuentra todo tipo de baterías, excepto las de motos. Después, se consigue de todo, desde la del tractorcito para cortar el césped hasta la más grande para un tractor, un camión, un vehículo diesel, vehículo naftero, acá se consigue todo tipo de baterías para vehículo y de distintas marcas. Tengo marcas nacionales e importadas, de acuerdo a lo que el cliente disponga”.

Las crisis

Un párrafo especial merece el esfuerzo que todo comerciante debe realizar para mantener su comercio de pie a pesar de los reiterados altibajos de la economía del país. “Nosotros estamos acostumbrados a todo, somos unos fenómenos”, dice Jorge Cavalieri riendo y antes de agregar: “Yo pienso que si viene a este país un suizo no aguanta un año y, sin embargo, nosotros estamos acostumbrados y seguimos laburando. Ahora otra vez estamos sufriendo la inflación y uno no sabe lo que pasará, pero pareciera que en este momento hay un poquito más de movimiento de lo que venía con la pandemia, en ese momento se complicó mucho todo. Yo, dentro de todo, tuve suerte porque, como trabajo en casa, en aquellos momentos en los que hubo que cerrar, yo tenía el permiso para poder despachar no abriendo el negocio, pero sí atendiendo a quien me tocara timbre y vender el producto de esa manera. Pero, gracias a Dios, uno se la rebuscó y también ocurrió que en este rubro nunca faltó mercadería como en otros rubros en los que sí faltó. Como el campo siguió trabajando y nosotros vivimos mucho del campo en esta zona, nunca se paró de trabajar y no nos podemos quejar. Al contrario, zafamos bastante bien”.

Expectativa

Consultado sobre cómo prevé que serán los próximos meses en todo lo que tiene que ver con el movimiento de ventas, el comerciante expresó que “ahora estamos esperando para saber qué pasa. Esperemos que esto se reactive un poquito, la verdad pareciera que hay un poquito más de movimiento. Pero nos perjudica mucho el tema inflacionario. Uno lo que pide es, simplemente, estar un año tranquilo. Nadie pide estar como en otros países de Europa que hoy se asustan porque con la pandemia y la guerra ha aumentado la inflación, pero ha sido de un 2% anual. Nada que ver con lo que ocurre acá. En este momento me acuerdo que una de las razones por las que me fundí cuando traje los repuestos fue en la época de (Raúl) Alfonsín cuando se cambiaban los precios de los repuestos cuatro veces por día en dólares. Una locura”.

Tranquilidad

Ante la pregunta de si se encuentra analizando la posibilidad de adjuntar nuevos productos a su local o de iniciar un nuevo proyecto, el comerciante afirmó que “hoy estoy tranquilo con lo que estoy haciendo. Este horario que estoy haciendo lo empecé cuando empezó la pandemia. Vos sabés que no lo cambié más, la gente se acostumbró y a mí me cambió la vida, laburo de corrido de 7.30 a 14, me queda toda la tarde para mí, hago otras cosas. Así que, a esta altura, no quiero más complicaciones, mientras no me falte nada en batería, pienso continuar así”.

Más allá de todo, Cavalieri se encuentra conforme con su trayectoria en Trenque Lauquen: “Vine por tres meses y ya hace 36 años que estoy. Haber venido acá es lo mejor que me pasó. Me gustó la ciudad y viendo hoy como está la cosa, cada vez estoy más conforme con la decisión que tomé”, afirmó.