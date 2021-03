La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó este jueves una fuerte defensa política y apuntó en duros términos contra la Justicia en el marco de su declaración a través de la plataforma Zoom en la audiencia convocada por la sala I de la Cámara Federal de Casación previa a definir si cierra la causa “dólar futuro” por inexistencia de delito. “Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer”, dijo.

Durante casi 50 minutos, Fernández de Kirchner expuso ante los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Ana María Figueroa, los mismos que a fin del año pasado tuvieron que resolver sobre la validez de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. En su alocución, acusó al Poder Judicial de facilitar la llegada de Mauricio Macri a la presidencia y respaldó el tramo del discurso de Alberto Fernández sobre la Justicia ante la Asamblea Legislativa.

“No miren para otro lado, ustedes son responsables de lo que está pasando y me da mucha bronca porque sufre la gente. Ustedes causan el climas en la Argentina que impacta en los agentes económicos y la economía”, apuntó al Poder Judicial.

En el inicio de su alocución, la vicepresidenta se refirió al llamado a declarar el mismo día del inicio de las sesiones legislativas en el Congreso: “Cuando me dijeron que tenía que declarar el 1 de marzo dije el ‘lawfare sigue en su pleno apogeo’ porque la vicepresidenta tiene que estar en la Asamblea Legislativa. Preocupante”.

Sostuvo que siempre dio “la cara” ante la Justicia en las distintas acusaciones en su contra, a diferencia del “anonimato de quienes deciden determinado tipo de causas” en el Poder Judicial.

“Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando”, dijo la expresidenta. “Sería bueno que no solo apareciera mi cara”, señaló al exponer esta mañana desde el Senado ante la Cámara Federal de Casación en la causa “dólar futuro”.

“A usted, doctor Petrone, no le conocía la cara; sí conocía la de Ana María Figueroa de cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en otra causa que me tiene como acusada, el memorándum con Irán”, señaló.

Además, dijo que la causa por el “dólar futuro” fue “no solamente ‘lawfare’ sino también intromisión y manipulación de procesos electorales y política en general” por parte de miembros del Poder Judicial, al criticar con dureza al fallecido juez del caso Claudio Bonadio.

“Por una rara cuestión, todas las causas contra mí caían en el juzgado de Bonadio. Ercolini fue el único distinto y otro juez me tomó indagatoria obligado por Irurzun, Sebastián Casanello”, señaló.

La vicepresidenta sostuvo que “no había ningún amigo de mi Gobierno entre los que habían comprado dólar futuro”. Y sostuvo: “Estaban todos los amigos de quien ya era presidente de los argentinos, Mauricio Macri. Es más, había funcionarios”, al tiempo que añadió: “Cuando llegaron al gobierno pagaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus contratos sabiendo que iban a devaluar”.

“Me quiero referir a Quintana, Mario Quintana, el segundo de Marcos Peña. Él sí había contratado dólar futuro y lo había hecho sabiendo que iban a devaluar cómo devaluaron. Y el domingo 13 de diciembre de 2015 se reunió con el presidente de ROFEX, que es el que toma los contratos de dólar futuro, arreglando la tasa de interés que le iban a pagar”.

“Habían venido a eso, a devaluar. Nada les importó. Decían que el precio de la economía se movía al precio del dólar blue. ¡Minga! El precio del dólar era $9,74 y los precios de la economía estaban con dólar a $9,74. Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese Gobierno ganara las elecciones y a que hicieran lo que hicieron”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que el Gobierno no puede aumentar a los jubilados “porque estamos endeudados hasta acá”. Y añadió: “Me sentaron acá diciendo que le había causado perjuicio al Estado por 55 mil millones, y volvieron al FMI, lo trajeron de vuelta, con 44 mil millones para ayudar a la campaña presidencial de Macri, y ni así pudieron, hoy debemos 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, ustedes son responsables de lo que está pasando y me da mucha bronca porque sufre la gente. Ustedes causan el climas en la Argentina que impacta en los agentes económicos y la economía”. (DIB) MCH