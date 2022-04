El Jardín 901 suspendió las clases presenciales por problemas eléctricos

Desde el lunes y por tiempo indeterminado el Jardín Nº 901 de nuestra ciudad suspendió las clases presenciales debido a problemas eléctricos en el edificio de la institución provocados por las lluvias intensas que se registraron la semana pasada.

Así lo confirmó el presidente del Consejo Escolar de T. Lauquen, David Siles Torrico, quien explicó que el inconveniente fue generado por la filtración de agua por una canaleta que afectó al sistema eléctrico. Y aseguró que el sector donde se generó el problema no había sido intervenido por el Municipio en la obra de refacción que se llevó a cabo en la institución hace pocos meses.

Problema

Siles Torrico se refirió al problema a raíz del cual las clases presenciales en el Jardín debieron ser suspendidas: “La última gran lluvia que tuvimos afectó al jardín donde hay una galería que tiene una loza y un sobretecho con su respectiva canaleta que es de chapa. Y esa canaleta que estaba un poco sucia se fue tapando y la cantidad de lluvia superó la capacidad de la misma. Y también se sumó que la canaleta se había despegado y esto provocó que se filtrara agua y se llenara la loza”, indicó.

Y añadió que “el agua terminó afectando lo que es la mampostería de la galería y finalmente ingresando a la cañería de la electricidad y provocó inconvenientes en el sistema eléctrico”.

Suspensión

Ante esta situación el consejero sostuvo que la primera medida preventiva fue suspender la actividad presencial “hasta saber de dónde venía el agua y qué parte había sido afectada. Y se decidió la suspensión de las actividades presenciales con el aval de la Jefatura Distrital”.

Por otra parte Siles Torrico indicó que personal técnico de Municipio también brindó colaboración en la tarea al tiempo que explicó que se decidió la suspensión de clases también por el día miércoles a la espera de que se sequen las paredes y cañerías. “La humedad persiste y de acuerdo a lo informado por los electricistas y técnicos hay una pequeña fuga y descarga de energía eléctrica que no es grave pero que existe. Entonces ante este hecho no podemos habilitar las actividades presenciales dentro del edificio”, señaló.

El entrevistado además aclaró que la canaleta y el sobretecho donde se registró la filtración no fueron intervenidos por el Municipio durante las obras de refacción en la institución que se llevaron a cabo meses atrás: “Es entendible el enojo y la bronca de algunas familias de los alumnos por la suspensión pero había un riesgo y lo más atinado fue la suspensión de las actividades presenciales en el jardín. Hay un riesgo eléctrico, no en toda la escuela, pero existe” manifestó.

Plazos

Respecto al posible regreso a las actividades normales en el edificio de la entidad el consejero sostuvo: “Lamentablemente no tenemos ese dato. Estamos haciendo revisiones día tras día y se está buscando la solución más rápida y efectiva para que no haya más riesgos. Pero hasta que no esté eso no podemos habilitar”.