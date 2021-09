El Intendente destacó la aprobación del código de zonificación y anticipó la compra de tierras para viviendas en 30 de Agosto

El Intendente municipal, Miguel Fernández, y el director del Ente Descentralizado, Miguel Mulán encabezaron en la tarde del lunes el acto por el 111º aniversario de Treinta de Agosto y la celebración del 71º aniversario de la construcción del edificio del Hospital “Dr. Francisco Eguiguren”, que se desarrolló respetando las medidas sanitarias vigentes por la situación epidemiológica provocada por pandemia de Covid-19.

Del acto central, que se hizo frente a la puerta de ingreso del Hospital Eguiguren, también participaron el diputado provincial Valentín Miranda; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Alberto Rodríguez Mera; los concejales Francisco Recoulat, Ana Lamaisón, Andrea Cacciabue, Matías Cardini, Mariel Jordán, Jorge Jordán, Mónica Estévez y Pablo Larrosa; el presidente del Consejo Escolar, Augusto González, y la Inspectora jefa de Educación Estatal, Alejandra Marino.

El acto estuvo presidido por las banderas de ceremonia del Hospital: la Bandera Nacional fue portada por Mario Basell, como abanderado; Daniela Sanmillán, como escolta derecha, y Mónica Lucero, escolta izquierda, y la Bandera de la Provincia de Buenos Aires, por Sergio López.

“Gran aprendizaje”

“Es un aniversario distinto, incluso al del año pasado, que casi no existió, y “Paco” (Mulán) relató muy bien la historia de este año que parece una eternidad”, comenzó su discurso el Intendente.

“Cuando lo escuchaba (a Mulán) iba recordando cada una de esas noches que nos tocó y nos toca vivir, de navegar en un mar de incertidumbres, si algo hubo en todo este tiempo fueron incógnitas, temores, cosas que no sabíamos que podían pasar y a medida que iban pasando íbamos tratando de entenderlas en lo que significó un enorme aprendizaje individual y colectivo”, señaló.

Como señaló Fernández “no hubo decisiones fáciles en todo este tiempo, en el que siempre tratamos de escuchar a todos y a veces decidiendo a favor y también en contra de cada uno de nosotros, entendiendo cuál era el bien común y en este recorrido que llevamos, que parece una eternidad, es importante reafirmar que esta historia tiene un actor fundamental, privilegiado en algún sentido y digno de un reconocimiento: el personal de salud que hoy nos acompaña”, palabras que tuvieron el corolario de un fuerte aplauso.

Haciendo referencia a la donación realizada por la familia Pucci para la construcción del Hospital y marcando un hilo conductor en su mensaje, el jefe comunal señaló que “hay algo que para nosotros es fundamental, que refleja lo que henos venido haciendo en todo este tiempo, no solo en Treinta de Agosto, y que son dos aspectos clave de la vida en sociedad: la salud y la educación”.

A modo de ejemplo del concepto esbozado, Fernández recordó que “la primera posta sanitaria funcionó en el edificio de la Escuela 7, que luego se transformó en escuela y ahora tenemos una Escuela 7 nueva y un hospital reacondicionado, con consultorios que ya se inauguraron y una guardia que esta próxima a inaugurarse siempre pensando en cómo darle más calidad de salud a todos los vecinos de Treinta de Agosto”.

Y agregó: “La salud no son ladrillos solamente, hace falta tecnología y recursos humanos calificados, y en este último tiempo hemos hecho todo el esfuerzo para incrementarlos, hoy tenemos un plantel de seis médicos en Treinta de Agosto, una directora del Hospital elegida por concurso que en este poco tiempo que lleva en la gestión ha conseguido cosas importantes: ordenar, tener una perspectiva de futuro e ir creciendo en la calidad profesional que tenemos dentro de la institución”.

En ese encuadre enfatizó: “Treinta de Agosto tiene el derecho absoluto y la obligación de reclamar; cuando algo no le gusta, lo pide, lo hace saber, y a los que nos toca gestionar tenemos que tener el oído bien abierto para escuchar, no enojarnos y encontrar las soluciones que el pueblo reclama, de eso se trata la política, de escuchar y buscarle la vuelta siempre en contextos difíciles, por eso es importante que la comunidad se exprese y nosotros escuchemos”.

Tierras

“Están pasando cosas importantísimas en Treinta de Agosto, cosas con las que soñamos todos, y que se vienen trabajando hace mucho tiempo”, dijo Fernández en otro momento de su mensaje dedicado a las obras y gestiones encaradas en pos del desarrollo de la localidad.

En este sentido, Fernández agradeció “al Gobernador (Axel Kicillof); a la ministra de Gobierno, Teresa García; al Honorable Concejo Deliberante, al concejal Jorge Jordán, a todo el equipo de Gobierno y a todos los que trabajaron para que finalmente la Provincia haya aprobado el Código de Zonificación de Treinta de Agosto”.

“Tener un Código de Zonificación hace al desarrollo futuro de un pueblo, cuando vinculamos la salud y la educación también hablamos del ambiente porque Treinta de Agosto tiene problemas ambientales que no se pueden resolver si no reubicamos industrias, pero para esto necesitamos tener sectores destinados para esas industrias que eviten los conflictos que se generan naturalmente por el crecimiento”, subrayó Fernández, para añadir que “eso no lo podíamos tener sin un código, por eso celebro esto como un enorme logro de la comunidad que comenzó a reclamarse hace ya diez años y que tomó forma en el 2018, cuando comenzamos a trabajar con la dirección provincial de Ordenamiento Territorial para poder concretarlo y que la Provincia lo autorice”.

Por otro lado, dijo que “están muy avanzadas las negociaciones, también con el Concejo Deliberante, para la compra de tierras en Treinta de Agosto para viviendas” y al respecto anticipó: “Hoy estamos a punto de cerrar una negociación con el Obispado para concretar la compra de cuatro hectáreas, destinarlas a planes de vivienda y replicar el modelo de la ordenanza Tu Lote, tu Casa para hacerlo realidad en Treinta de Agosto”.

Asimismo, dijo: “Seguimos avanzando con un montón de obras, siento que Treinta de Agosto no es el hijo menor del distrito, Treinta de Agosto tiene personalidad, nos hace parte a los funcionarios de sus anhelos y sueños y cada cosa que se ha pensado la hemos tratado de concretar, como el viejo reclamo de una pileta en el CEF que estará resuelto para fin de año, el pronto inicio del nuevo edificio para la Escuela Especial 503 y el nuevo Centro Cultural Urbano de Treinta de Agosto que nos va a permitir reubicar el Jardín Maternal, que necesita un espacio físico acorde a sus necesidades, y también seguimos trabajando en obras hidráulicas conforme a un plan hidráulico que se diseñó hace cuatro años”.

Para cerrar los actos, los vecinos partieron en procesión, con la imagen de Santa Rosa de Lima, hasta el templo, donde se celebró la santa misa. En la Plaza San Martín se realizó una exposición y muestra de artesanos, y en el Centro Cultural Jorge Barracchia, una exposición de trabajos de la Escuela Municipal en el marco de su aniversario.

“Entre todos”

El primero en dejar su mensaje por el 111° aniversario de Treinta de Agosto en el acto de este lunes fue el director del Ente Descentralizado, Miguel Mulán, quien diferenció y revalorizó este acto de los otros anteriores desde que ocupa su cargo.

También habló del trabajo realizado durante la pandemia. Y finalmente subrayó: “Durante este tiempo el Ente pudo continuar con su prestación de servicios habituales, se fueron ejecutando obras, aunque en un contexto muy difícil por la pandemia de Covid-19, por eso en este nuevo aniversario quiero dejarle un fuerte cariño a la comunidad por haberme sentido apoyado y acompañado”.